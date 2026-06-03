Moda Dünyasının Karanlık Rahibesi Michele Lamy Kimdir?

Tarzı ve karanlık sembollerle ismi anılan 1944 yılında Fransa’da doğdu. Hukuk eğitimi alan ve bir dönem avukatlık yapan Lamy, bir dönem ünlü filozof Gilles Deleuze ile çalıştı.

70’li ve 80’li yıllarda Paris’te striptiz kulübü işletmeciliğinden modellik ve oyunculuğa kadar pek çok farklı alanda varlık gösteren ünlü modacı 1979 yılında Los Angeles’a taşınarak burada Lamy adında bir giyim markası kurdu ve ünlü Les Deux Cafés adlı restoranı işletmeye başladı. Bu restoran Hollywood’un yeraltı kültürünün ve sanat camiasının buluşma noktası haline geldi ve kendisi de bu mekan sayesinde geniş çevreler edindi.