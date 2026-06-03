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Moda Dünyasının Karanlık Rahibesi Michele Lamy Kimdir?

Moda Dünyasının Karanlık Rahibesi Michele Lamy Kimdir?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.06.2026 - 14:09
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İstanbul Olimpiyat Stadı'nda rekor katılımlı bir konser gerçekleştiren Kanye West ülkemize tanıdık ve gizemli bir moda ikonuyla geldi. Sosyal medyada çokça konuşulan Michele Lamy kimdir?

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Lamy Kanye West ile İstanbul'a gelen isimler arasındaydı.

Lamy Kanye West ile İstanbul'a gelen isimler arasındaydı.

Tarzı ve karanlık sembollerle ismi anılan 1944 yılında Fransa’da doğdu. Hukuk eğitimi alan ve bir dönem avukatlık yapan Lamy, bir dönem ünlü filozof Gilles Deleuze ile çalıştı.

70’li ve 80’li yıllarda Paris’te striptiz kulübü işletmeciliğinden modellik ve oyunculuğa kadar pek çok farklı alanda varlık gösteren ünlü modacı 1979 yılında Los Angeles’a taşınarak burada Lamy adında bir giyim markası kurdu ve ünlü Les Deux Cafés adlı restoranı işletmeye başladı. Bu restoran Hollywood’un yeraltı kültürünün ve sanat camiasının buluşma noktası haline geldi ve kendisi de bu mekan sayesinde geniş çevreler edindi.

Hayatını Rick Owens değiştirdi.

Hayatını Rick Owens değiştirdi.

Michèle Lamy’nin hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri, 1980'lerin sonunda kendi markasında çalışması için genç bir tasarımcı olan Rick Owens’ı işe almasıyla başladı. Bu iş ortaklığı, zamanla aşk hikayesine dönüştü. Geyik boynuzları, yanmış ahşap gibi malzemelerle üretilen bu mobilyalar ve gotik temalı, deri ağırlıklı kıyafet tasarımları nedeniyle çift hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Cadılık ve okültizm iddiaları yayıldı.

Tamamen altın olan dişleri, alnına çizdiği siyah çizgi ve ürkütücü tarzıyla dikkat çeken Lamy rap dünyasından da pek çok isimle çalıştı.

Tamamen altın olan dişleri, alnına çizdiği siyah çizgi ve ürkütücü tarzıyla dikkat çeken Lamy rap dünyasından da pek çok isimle çalıştı.

Kanye West’in müzikten modaya geçiş yaptığı, kendi giyim markası Yeezy’yi kurduğu dönemde Kanye’yi en çok etkileyen çift Rick Owens ve Michèle Lamy olmuştu. Ayrıca Lamy ve Kanye West'in dostluğu yıllardır devam ediyor ve Kanye onu dünyadaki en bilge kadın olarak tanımlarken Lamy de Kanye'yi sık sık 'sınırları zorladığı' için övüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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