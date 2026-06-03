Moda Dünyasının Karanlık Rahibesi Michele Lamy Kimdir?
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İstanbul Olimpiyat Stadı'nda rekor katılımlı bir konser gerçekleştiren Kanye West ülkemize tanıdık ve gizemli bir moda ikonuyla geldi. Sosyal medyada çokça konuşulan Michele Lamy kimdir?
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Lamy Kanye West ile İstanbul'a gelen isimler arasındaydı.
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Hayatını Rick Owens değiştirdi.
Tamamen altın olan dişleri, alnına çizdiği siyah çizgi ve ürkütücü tarzıyla dikkat çeken Lamy rap dünyasından da pek çok isimle çalıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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