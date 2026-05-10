Sevgili Akrep, bu hafta Ay ve Venüs arasındaki zarif açı şüpheleri ve kontrol duygusunu bırakıp partnerinle huzur verici bir uyum içinde süzülmeni sağlıyor. İlişkin varsa, aranızdaki sessiz mutabakat kelimelere ihtiyaç duymadan arınmış bir sevgi dili yaratacaktır. İlişkindeki teslimiyet duygusu bağınızı her zamankinden çok daha güçlü kılacaktır.

Öte yandan eğer bekarsan, derinliğinden şüphe duyulmayan son derece şeffaf duygular ön plana çıkacaktır. Zihnindeki tüm sorgulamaları susturup sadece anın getirdiği sevgiye odaklanmayı başaracaksın. Kalbindeki fırtınaların dindiği ve yerini dingin sevdalara bıraktığı özel zamanlar seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…