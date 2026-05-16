Sevgili Akrep, bugün Merkür İkizler burcuna geçerken araştırmacı zekan ve finansal analiz yeteneğin zirveye çıkıyor. Başkalarının göremediği gizli ticari fırsatları keskin sezgilerinle bularak şirketine büyük kârlar getireceksin. Kriz yönetimi gerektiren karmaşık dosyaları saniyeler içinde çözerek yöneticilerini büyüleyeceksin. Yani, sırları çözerek gücüne güç katacaksın.

Venüs ve Chiron altmışlığı ise çalışma ortamında yaşadığın toksik durumları bütünüyle şifalandırıyor. Mesai arkadaşlarınla arandaki gerginlikleri affedici ve şefkatli bir yaklaşımla sileceksin. Günlük rutinlerini sağlıklı bir zemine oturtarak hem ruhunu hem de bedenini dinç tutacaksın. Huzurun getirdiği üretkenlikle parlayacaksın.

Peki ya aşk? Derin tutkular zihinsel bir şeffaflıkla birleşiyor. Partnerinle arandaki şüphe bulutlarını dürüst ve derin sohbetlerle dağıtarak bağınızı güven veren bir sadakate dönüştürebilirsin. İlişkin yoksa, çalışma ortamında karşına çıkacak dürüst ve derin karakterlerle tanışarak kalıcı sevdalara yelken açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...