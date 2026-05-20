Sevgili Akrep, bugün Güneş İkizler burcuna geçerek kıskançlık ve şüphe duygularını büyütebilir. Partnerinin telefonunu karıştırmak veya sürekli onu sorgulamak mı? İşte bu aranızdaki aşka da saygıya da zarar verebilir. Negatif duygular aşkını bitirebilir, dikkatli ol ve kalbini sevgiye aç.

Bekarsan sana sadece maddi çıkar veya geçici hevesler amacıyla yaklaşan tehlikeli bir karakterin tuzağına düşmek üzeresin. Aşk sanılan duyguların bazen büyük bir illüzyon olduğunu acı yoldan öğrenebilirsin. Bu yüzden gözünü açık tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…