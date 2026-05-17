Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Mayıs - 24 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Mars Boğa burcunda ilerlerken ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda sınırlarını net bir şekilde çiziyorsun. Rakiplerine karşı sergileyeceğin kendinden emin ve kararlı duruş, ticari süreçlerde sana üstünlük sağlayacaktır. Anlaşmaları tamamen kendi lehine imzalayacak, gücü elinde toplayacaksın.

Merkür ile Satürn altmışlığı ise stratejik planlarını disiplinle hayata geçirmeni destekliyor. Kurduğun sağlam ittifaklar sayesinde finansal gücünü perçinleyeceksin. Uzun vadeli sözleşmeler ve ciddi kontratlar kariyerini güvence altına alacaktır.

Peki ya aşk? Venüs ile Neptün karesi aşk hayatında şüpheleri ve kıskançlıkları alevlendirebilir. Partnerinin gizli saklı işler çevirdiğini düşünmek ruhunu yorarak ayrılık fikirlerini zihnine sokacaktır. Bekarsan sana yalan söyleyen tehlikeli karakterlerin cazibesine kapılmadan uzaklaşmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

