18 Mayıs - 24 Mayıs Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Merkür ile Uranüs kavuşumu zihninde sıra dışı fikirler uyandırarak seni kârlı projelere yönlendiriyor. Rasyonel fikirlerin üst düzey yöneticileri derinden etkileyerek terfi kapılarını ardına kadar aralayacaktır. Beklenmedik ticari teklifler kapını çaldığında yenilikçi bakış açınla büyük başarılar elde edeceksin.

Hafta ortasında Mars’ın Boğa burcuna geçişi finansal stratejilerini epey sağlamlaştırıyor. Bütçeni disiplin altına alarak israfları kesecek ve kazancını biriktirmeye başlayacaksın. Sabırlı ilerleyişin ise mesleki itibarını betondan daha sağlam kılacaktır.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Neptün karesi aşk hayatında sis perdeleri yaratıyor. Partnerinin tutarsız tavırları seni yalnızlığa iterek ayrılık düşüncelerini tetikleyebilir. Bekarsan gizemli lakin yalanlarla dolu insanlara karşı temkinli yaklaşmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

