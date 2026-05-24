Sevgili Akrep, bu pazartesi sabahına krizleri ve derin sırları geride bırakarak son derece neşeli ve yüzeysel muhabbetlerle başlıyorsun. Öyle ki bugün iş arkadaşlarına yapacağın espriler ofisin enerjisini yükseltecektir. Karanlık stratejiler yerine pozitif iletişim kurarak müşterilerini kendine hayran bırakacaksın.

Maddi konularda ağır hesaplar yapmayı bırakıp eğitim veya kısa yolculuklara harcama yapacaksın. İletişim sektöründeki ufak yatırımların sana hızlı ve pratik kazançlar sağlayacaktır. Mizah yeteneğini ticarete dökerek harika paralar kazanacağına da eminiz.

Peki ya aşk? Çocuksu oyunlar oynayarak kalbini hafifletiyorsun. İlişkin varsa, partnerinle lunaparka gitmek veya konsol oyunlarında rekabet etmek aranızdaki tüm stresi silecektir. Bekarsan, karmaşık ve yorucu karakterleri reddedip seni sadece güldüren esprili biriyle flörtleşmenin tadını çıkaracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...