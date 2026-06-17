Günlük Rutinine Göre Ne Kadar Titizsin?

Dürüst olalım; hepimizin kimseye pek çaktırmadığı, sadece kendi evindeyken ortaya çıkan garip temizlik alışkanlıkları (ya da aşırı tatlı tembellikleri) var. Kimimiz mutfak tezgahında bir damla su lekesi görünce sinir krizi geçirip eline bezi alıyor, kimimiz ise odanın ortasındaki o kıyafet dolu sandalye ile çoktan akraba oldu...

Peki, sen bu işin tam olarak neresindesin?