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Günlük Rutinine Göre Ne Kadar Titizsin?

etiket Günlük Rutinine Göre Ne Kadar Titizsin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 09:31
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Dürüst olalım; hepimizin kimseye pek çaktırmadığı, sadece kendi evindeyken ortaya çıkan garip temizlik alışkanlıkları (ya da aşırı tatlı tembellikleri) var. Kimimiz mutfak tezgahında bir damla su lekesi görünce sinir krizi geçirip eline bezi alıyor, kimimiz ise odanın ortasındaki o kıyafet dolu sandalye ile çoktan akraba oldu...

Peki, sen bu işin tam olarak neresindesin?

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1. Klasik bir soruyla başlayalım! Sabah gözünü açtın... Yatak ne zaman toplanacak?

2. Dışarıdan eve geldin. Üzerindeki o pantolonla yatağa oturabilir misin?

3. Mutfakta harikalar yarattın ama o tezgah ne alemde?

4. Bulaşık makinesini yerleştirirken milimetrik bir düzenin var mı?

5. Evde dikey veya robot süpürgeyi çalıştırma sıklığın?

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6. Yataktaki nevresimler ne sıklıkla değişir?

7. Mutfak çöpü dolmasa bile her akşam evden çıkar mı?

8. Banyo ve tuvalet temizliği senin için ne ifade ediyor?

Titizlik abidesi!

Sen bu dünyaya temizlik yapmaya gelmişsin! Evinde mikrop barınması imkansız, bakteriler seni görünce yolunu değiştiriyor. Düzen ve hijyen senin kırmızı çizgin. Bulaşık makinesini başkası yerleştirdiğinde yaşadığın o anlık anksiyeteyi çok iyi biliyoruz. Biraz rahatla, dünya o kadar da kirli değil (yani galiba)!

Dengeli titiz!

Tam kararında, olması gerektiği kadar titizsin. Evin temiz, düzenli ve misafir ağırlamaya her an müsait; ama temizlik için hayatı kendine ve çevrendekilere zehir etmiyorsun. Dışarı pantolonuyla koltuğa oturmazsın ama sehpanın tozunu almak için de gecenin üçünde uyanmazsın. Tebrikler, hayatı en konforlu yaşayan gruptasın!

Rahatına düşkün öğrenci evi ruhu!

Senin için temizlik, hayatın akışını bozmaması gereken, ertelenebilir bir aktivite. Dağınıklık seni çok rahatsız etmiyor, hatta 'Aradığım her şeyi bu kaosun içinde buluyorum' diyerek kendini savunuyorsun. Evin temizlenmesi için ya çok büyük bir kriz (koku, böcek vb.) ya da eve çok önemli bir misafirin gelmesi gerekiyor. Biraz gayret!

Pasaklı kont ya da kontes!

Açık konuşalım; titizlik senin semtine uğramamış! Kıyafet sandalyesiyle aşk yaşıyor, bulaşıkları deterjan yerine umutla yıkıyorsun. Evdeki kaos seviyesi öyle bir boyuttaki, yakında kendi ekosistemini kurup yeni bir canlı türü keşfedebilirsin. Temizlik bezleriyle aran pek yok ama hayata karşı bu umursamazlığın ve stressizliğin de ayrı bir takdir seviyesi!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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