Günlük Rutinine Göre Ne Kadar Titizsin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dürüst olalım; hepimizin kimseye pek çaktırmadığı, sadece kendi evindeyken ortaya çıkan garip temizlik alışkanlıkları (ya da aşırı tatlı tembellikleri) var. Kimimiz mutfak tezgahında bir damla su lekesi görünce sinir krizi geçirip eline bezi alıyor, kimimiz ise odanın ortasındaki o kıyafet dolu sandalye ile çoktan akraba oldu...
Peki, sen bu işin tam olarak neresindesin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Klasik bir soruyla başlayalım! Sabah gözünü açtın... Yatak ne zaman toplanacak?
2. Dışarıdan eve geldin. Üzerindeki o pantolonla yatağa oturabilir misin?
3. Mutfakta harikalar yarattın ama o tezgah ne alemde?
4. Bulaşık makinesini yerleştirirken milimetrik bir düzenin var mı?
5. Evde dikey veya robot süpürgeyi çalıştırma sıklığın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yataktaki nevresimler ne sıklıkla değişir?
7. Mutfak çöpü dolmasa bile her akşam evden çıkar mı?
8. Banyo ve tuvalet temizliği senin için ne ifade ediyor?
Titizlik abidesi!
Dengeli titiz!
Rahatına düşkün öğrenci evi ruhu!
Pasaklı kont ya da kontes!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın