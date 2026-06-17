Ne Antalya Ne Muğla: Rus Turistlerin Bu Seneki Gözdesi Sakin Atmosferiyle Biliniyor
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Rus turistlerin en favori tatil rotası, yıllardır Türkiye. Ülkemizde yaz tatilinin keyfini çıkarmayı seven Ruslar, en çok da Antalya bölgesini tercih ediyordu. Fakat son yıllarda farklı rotalar da Rusların dikkatini çekmeye başladı. Örneğin deniz tatilinin yanısıra kültürel geziler de Rusların radarına giriyor. Her ikisini de bir arada bulabileceğiniz Mersin ve Mersin'in Mezitli ilçesi de son dönemin favorileri arasında.
Peki Mersin Mezitli'de ne yapılır?
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Son yıllarda Mersin, farklı ilçeleriyle Rusların yeni gözdesi oldu.
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İlçe, denizle iç içe yaşam imkanı sunuyor.
Doğa ve tarih bir arada.
Bu yaz Mersin'de keşfedilmeyi bekleyen rotalar!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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