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Ne Antalya Ne Muğla: Rus Turistlerin Bu Seneki Gözdesi Sakin Atmosferiyle Biliniyor

Ne Antalya Ne Muğla: Rus Turistlerin Bu Seneki Gözdesi Sakin Atmosferiyle Biliniyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 09:29
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Rus turistlerin en favori tatil rotası, yıllardır Türkiye. Ülkemizde yaz tatilinin keyfini çıkarmayı seven Ruslar, en çok da Antalya bölgesini tercih ediyordu. Fakat son yıllarda farklı rotalar da Rusların dikkatini çekmeye başladı. Örneğin deniz tatilinin yanısıra kültürel geziler de Rusların radarına giriyor. Her ikisini de bir arada bulabileceğiniz Mersin ve Mersin'in Mezitli ilçesi de son dönemin favorileri arasında.

Peki Mersin Mezitli'de ne yapılır?

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Son yıllarda Mersin, farklı ilçeleriyle Rusların yeni gözdesi oldu.

Son yıllarda Mersin, farklı ilçeleriyle Rusların yeni gözdesi oldu.
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Antalya kadar popüler olmayan, ancak Akdeniz'in tüm güzelliklerini sunan Mersin, son yıllarda yerli turistler kadar yabancı turistlerin de dikkatini çekmeye başladı. Daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkan Mersin, tarihi, doğası ve yemekleriyle ziyaretçilerini mutlu etmeyi başarıyor. 

Mersin'in öne çıkan ilçelerinden birisi de Mezitli oldu. Mezitli, Akdeniz'in eşsiz manzarası, modern yaşam olanakları ve sakin atmosferiyle öne çıkıyor. Kent merkezine yakın konumuyla dikkat çeken Mezitli'nin en sevilen yönü, uzun sahil şeridi, yürüyüş yolları ve sosyal yaşam alanları. Bu nedenle kısa tatiller için gelenlerden ziyade, yazlık tutarak daha uzun süre tatil yapmak isteyenlerin favorisi oluyor. İlçe sahili boyunca uzanan geniş yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve palmiye ağaçlarıyla süslü parklar, özellikle serin yaz akşamlarında hem yerel halkın hem de turistlerin vazgeçilmez uğrak noktası oluyor.

İlçe, denizle iç içe yaşam imkanı sunuyor.

İlçe, denizle iç içe yaşam imkanı sunuyor.

Hem il merkezine yakınlığını hem de denizle iç içe sunduğu yaşam imkanıyla Mezitli, Mersin'in diğer ilçelerinden ayrılıyor. Son dönemde özellikle Rusya'dan gelen ziyaretçilerin ve yatırımcıların gözdesi haline gelen Mezitli'de yabancı nüfusun arttığı belirtiliyor. Ilıman iklimi, ulaşım kolaylığı ve yaşam maliyetlerinin birçok Avrupa kentine kıyasla daha uygun olması, ilçeyi yabancılar için cazip hale getiriyor.Mezitli'de bulunan Soli Sahili, yaz aylarında serinlemek ve güneşlenmek isteyenlerle dolup taşıyor. Akşamüstü gün batımını izlemek ya da deniz kokusu eşliğinde yürüyüş yapmak Mezitli'deki en huzurlu aktivitelerden biri olarak görülüyor. Sahil şeridinde sıralanan kafeler ve çay bahçeleri de Akdeniz manzarasının tadını çıkarırken mola vermek için harika alternatifler.

Doğa ve tarih bir arada.

Doğa ve tarih bir arada.

Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin sütunlu caddesi, geçmişten harika bir iz taşıyor. Modern çehresinin hemen arkasında derin bir tarihi barındıran Mezitli, geçmişe yolculuk yapmak isteyenler için büyüleyici bir durak. 

İlçenin en önemli tarihi mirası, antik çağda 'Soli' veya 'Pompeipolis' olarak bilinen Soli Pompeiopolis Antik Kenti'dir. Muazzam sütunlu caddesi, antik liman kalıntıları, tiyatrosu ve hamam yapısıyla bu alan, Roma döneminin ihtişamını günümüze taşıyor. Tarih meraklıları için bu açık hava müzesinde yürümek, binlerce yıllık sütunların arasında Akdeniz rüzgarını hissetmek Mezitli'de mutlaka deneyimlenmesi gereken kültürel bir aktivite!

Mezitli, özellikle büyük şehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, uzaktan çalışanların, daha uygun fiyatlı ve uzun süreli tatil yapmak isteyenlerin seçtiği bir rota oluyor. İlçe, Mersin'in parlayan yıldızı olarak görülüyor.

Bu yaz Mersin'de keşfedilmeyi bekleyen rotalar!

Bu yaz Mersin'de keşfedilmeyi bekleyen rotalar!

Cennet ve Cehennem Obrukları (Silifke)

Doğanın gücünü ve ihtişamını en net görebileceğiniz yerlerin başında gelen Cennet ve Cehennem Obrukları, yeraltı sularının kireç tabakalarını aşındırmasıyla oluşmuş iki devasa çöküntüdür. Yeşil ağaçlarla kaplı Cennet Obruğu'nun tabanına inen 452 basamaklı merdiven (veya modern asansör), sizi tabandaki tarihi Meryem Ana Kilisesi’ne ve gizemli bir akarsuyun sesine ulaştırır. Hemen yanındaki Cehennem Obruğu ise dik ve ürkütücü yapısı nedeniyle sadece yukarıdaki seyir terasından izlenebilmektedir; mitolojiye göre Zeus'un yüz başlı ejderha Typhon'u buraya hapsettiği söylenir.

Kanlıdivane Ören Yeri (Erdemli)

Antik adı Olba Krallığı'na bağlı 'Kanytelis' olan Kanlıdivane, geniş bir obruğun çevresine kurulmuş büyüleyici bir kutsal yerleşim alanıdır. Obruğun dik duvarlarındaki kabartmalar, çevresindeki Bizans dönemi kilise kalıntıları, sarnıçlar ve anıt mezarlar burayı adeta zamanın durduğu bir açık hava müzesine dönüştürür. Özellikle gün batımına yakın saatlerde tarihi kalıntıların arasına süzülen ışık, fotoğraf meraklıları ve tarih severler için mistik bir atmosfer sunar.

Adamkayalar (Erdemli)

Şeytan Deresi Kanyonu’nun dik yamaçlarına oyulmuş olan Adamkayalar, dünyada eşine az rastlanan gizemli rotalardan biridir. Milattan önce 2. yüzyıl ile milattan sonra 2. yüzyıl arasında yapıldığı tahmin edilen bu yapıda; askerler, kadınlar, çocuklar ve keçi figürlerinden oluşan 11 ayrı çerçeve içinde 17 kabartma figür yer alır. Kanyonun dik yamacından aşağıya doğru dikkatli bir yürüyüşle ulaşılan bu nokta, antik dönemdeki soylu ailelerin veya komutanların anısını yaşatmak için yapılmış büyüleyici birer anıttır.

Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası (Aydıncık)

Mersin’in batısında, buzul döneminden kalma saklı bir doğa harikası olan Aynalıgöl Mağarası, bir çobanın tesadüfen keşfetmesiyle turizme kazandırılmıştır. Mağaranın içine doğru ilerledikçe sizi karşılayan devasa dikitler, sarkıtlar ve travertenler görsel bir şölen sunarken, en dip noktada yer alan devasa yeraltı gölü büyüleyicidir. Gölün suyu o kadar durgun ve berraktır ki, tavanındaki kristalize oluşumları bir ayna gibi kusursuzca yansıtır.

Tarsus Tarihi ve Kültür Rotası

Mersin’in en doğusundaki köklü ilçesi Tarsus, dinler tarihi ve mitoloji açısından tam bir kavşak noktasıdır. Bu rotada; Kur'an-ı Kerim'de ve Hristiyanlıkta adı geçen yedi gencin sığındığı Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar) Mağarası'nı ziyaret edebilir, ardından Hristiyanlığın yayılmasında büyük rol oynayan Saint Paul’ün Kuyusu’nu görebilirsiniz. Kleopatra Kapısı ve antik Roma yolları arasında yürürken, günün yorgunluğunu tarihi Tarsus Evleri arasında bir kafede oturup atabilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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