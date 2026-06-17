Ne Antalya Ne Muğla: Rus Turistlerin Bu Seneki Gözdesi Sakin Atmosferiyle Biliniyor

Cennet ve Cehennem Obrukları (Silifke)

Doğanın gücünü ve ihtişamını en net görebileceğiniz yerlerin başında gelen Cennet ve Cehennem Obrukları, yeraltı sularının kireç tabakalarını aşındırmasıyla oluşmuş iki devasa çöküntüdür. Yeşil ağaçlarla kaplı Cennet Obruğu'nun tabanına inen 452 basamaklı merdiven (veya modern asansör), sizi tabandaki tarihi Meryem Ana Kilisesi’ne ve gizemli bir akarsuyun sesine ulaştırır. Hemen yanındaki Cehennem Obruğu ise dik ve ürkütücü yapısı nedeniyle sadece yukarıdaki seyir terasından izlenebilmektedir; mitolojiye göre Zeus'un yüz başlı ejderha Typhon'u buraya hapsettiği söylenir.

Kanlıdivane Ören Yeri (Erdemli)

Antik adı Olba Krallığı'na bağlı 'Kanytelis' olan Kanlıdivane, geniş bir obruğun çevresine kurulmuş büyüleyici bir kutsal yerleşim alanıdır. Obruğun dik duvarlarındaki kabartmalar, çevresindeki Bizans dönemi kilise kalıntıları, sarnıçlar ve anıt mezarlar burayı adeta zamanın durduğu bir açık hava müzesine dönüştürür. Özellikle gün batımına yakın saatlerde tarihi kalıntıların arasına süzülen ışık, fotoğraf meraklıları ve tarih severler için mistik bir atmosfer sunar.

Adamkayalar (Erdemli)

Şeytan Deresi Kanyonu’nun dik yamaçlarına oyulmuş olan Adamkayalar, dünyada eşine az rastlanan gizemli rotalardan biridir. Milattan önce 2. yüzyıl ile milattan sonra 2. yüzyıl arasında yapıldığı tahmin edilen bu yapıda; askerler, kadınlar, çocuklar ve keçi figürlerinden oluşan 11 ayrı çerçeve içinde 17 kabartma figür yer alır. Kanyonun dik yamacından aşağıya doğru dikkatli bir yürüyüşle ulaşılan bu nokta, antik dönemdeki soylu ailelerin veya komutanların anısını yaşatmak için yapılmış büyüleyici birer anıttır.

Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası (Aydıncık)

Mersin’in batısında, buzul döneminden kalma saklı bir doğa harikası olan Aynalıgöl Mağarası, bir çobanın tesadüfen keşfetmesiyle turizme kazandırılmıştır. Mağaranın içine doğru ilerledikçe sizi karşılayan devasa dikitler, sarkıtlar ve travertenler görsel bir şölen sunarken, en dip noktada yer alan devasa yeraltı gölü büyüleyicidir. Gölün suyu o kadar durgun ve berraktır ki, tavanındaki kristalize oluşumları bir ayna gibi kusursuzca yansıtır.

Tarsus Tarihi ve Kültür Rotası

Mersin’in en doğusundaki köklü ilçesi Tarsus, dinler tarihi ve mitoloji açısından tam bir kavşak noktasıdır. Bu rotada; Kur'an-ı Kerim'de ve Hristiyanlıkta adı geçen yedi gencin sığındığı Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar) Mağarası'nı ziyaret edebilir, ardından Hristiyanlığın yayılmasında büyük rol oynayan Saint Paul’ün Kuyusu’nu görebilirsiniz. Kleopatra Kapısı ve antik Roma yolları arasında yürürken, günün yorgunluğunu tarihi Tarsus Evleri arasında bir kafede oturup atabilirsiniz.