Her Ülkede Trafik Işığı Var mı? Trafik Kurallarıyla Şaşırtan Ülkeler!

Şehir hayatının en temel unsurlarından biri olan kırmızı, sarı ve yeşil renkli trafik ışıkları, insanların günlük yaşam ritmini belirliyor. Trafik ışığının kullanıldığı ülkelerde aynı renklerin kullanılması ve renklerin aynı anlama gelmesi de bir zorunluluk.

Fakat fardındaysanız, trafik ışığının olduğu ülkeler diyoruz çünkü bazı ülkeler ve şehirler; coğrafi yapıları, nüfus yoğunlukları, kültürel felsefeleri ve hatta antik şehir planlama dehaları sayesinde trafik ışıklarına hiç ihtiyaç duymuyor. Bu şehir ve ülkelerde düzen çok daha şaşırtıcı yöntemlerle sağlanıyor.

Örneğin bir ülkede trafik ışığı insanlar tarafından 'soyut' bulunduğu için kullanılmıyor, onun yerine trafik polisleri çalışıyor. Bazı bölgelerde ise ne trafik ışığına ne de polislere ihtiyaç duyuluyor.