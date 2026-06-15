Her Ülkede Trafik Işığı Var mı? Trafik Kurallarıyla Şaşırtan Ülkeler!
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Aracınızla yola çıktığınızda, muhtemelen çok fazla yol alamadan bir trafik ışığıyla karşılaşırsınız. Eğer otoyolda gitmiyorsanız, şehir içinde sizi yönlendiren trafik lambaları durmadan çalışır. Hele de büyükşehirlerde trafik ışıkları olmazsa olmaz.
Ülkemizde trafik ışıklarına 'olmazsa olmaz' diyoruz fakat trafik ışığının hiç olmadığı ülkeler de var. Bu yerlerde, trafik akışı polisler tarafından veya halkın alışkanlıkları tarafından şekillendiriliyor.
Gelin, trafik ışığı olmadan trafiğin yönetilebildiği yerleri yakından tanıyalım.
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Kırmızı, sarı, yeşil... Dünyanın neresine giderseniz gidin bu renk trafik ışıklarıyla karşılaşırsınız.
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Bhutan
Vatikan
Niue
Tekes (Çin)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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