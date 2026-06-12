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Nobel Ödüllü Fizikçi Feynman'ın Geliştirdiği Her Alanda Başarı Sağlayan Özel Teknik

Nobel Ödüllü Fizikçi Feynman'ın Geliştirdiği Her Alanda Başarı Sağlayan Özel Teknik

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 11:11
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İstediğiniz herhangi bir konuyu kolayca öğrenmek ve o konuda ustalaşmak ister misiniz? Eminiz herkesin cevabı bu soruya 'evet' olacaktır. Bunu başarmak için de farklı teknikler geliştirebilirsiniz. Örneğin kimisi görerek öğrenirken kimisi de okuyarak öğrenmeyi tercih eder. Peki bir şeyleri öğrenmeyi kolaylaştıracak 'kanıtlanmış' bir yöntem yok mu?

İşte bu noktada karşımıza Fizik alanında Nobel ödülü sahibi Richard Feynman çıkıyor. Feynman, geliştirdiği teknik ile hızlandırılmış öğrenmenin ve kalıcı bilgi edinmenin temellerini attı. 

Gelin, Feynman tekniğini ve nasıl kullanacağımızı öğrenelim.

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Richard Feynman, Nobel Ödüllü bir teorik fizikçi.

Richard Feynman, Nobel Ödüllü bir teorik fizikçi.

1918'de ABD'nin New York eyaletinde küçük bir kasabada dünyaya gelen Feynman, henüz 16 yaşındayken türev ve integrali tüm yönleriyle kavramıştı. Başarıları katlanarak devam etti. Feynman, 17 yaşında MIT'de lisans eğitimine başladı. Yüksek lisansını, doktorasını tamamladı ve 1942'de ABD'nin savaşa katılmasıyla birlikte, Manhattan Projesi (atom bombası projesi) için çağrıldı.

Feynman, savaş bittikten sonra, Kuantum elektrodinamiğine yaptığı katkılardan dolayı Itiro Tomonaga ve Julian Schwinger ile birlikte Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

Fakat bugün Richard Feynman'ın dünyaca ünlü olmasının bir başka nedeni daha var: Geliştirdiği öğrenme tekniği. Feynman, yalnızca Fizik alanında Nobel ödülü sahibi olmakla kalmadı, aynı zamanda karmaşık konuları basitleştirme konusunda ustalaştı. Bu da hayatımızda 'Feynman Tekniği' olarak girdi.

Öncelikle öğrenelim: Feynman tekniği nedir?

Öncelikle öğrenelim: Feynman tekniği nedir?

Feynman tekniği en basit ifadeyle, bir konuyu kavramak için farklı konularla ilişkilendirmek ya da bir başkasına anlatarak pratik yapmaktır. Feynman Tekniği'nde amaç, kişinin herhangi bir konuyu her açıdan kolayca öğrenmesini ve bunun kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu teknik, doğru uygulandığı zaman en kalıcı öğrenme stillerinden biridir.

Feynman'ın öğrenme tekniği dört temel adımdan oluşur:

  • Öğrenmek istediğiniz bir konu seçin.

  • Seçtiğiniz konuyu haritalandırın, basitleştirin ve konuyu 12 yaşındaki bir çocuğa anlatıyormuş gibi anlatın

  • Anlatamadığınız noktaları gözden geçirin

  • Yeniden test edin.

"Bir konuyu 6 yaşındaki birine açıklayamıyorsan sen de anlamamışsın demektir."

"Bir konuyu 6 yaşındaki birine açıklayamıyorsan sen de anlamamışsın demektir."

Einstein'a atfedilen bu söz, tam da Feynman tekniğini anlatan bir söz. Eğer öğrenmek istediğiniz konuyu, bir çocuğa anlatabiliyorsanız siz de öğrenmişsiniz demektir. Ancak o kadar basitleştirip anlatamıyorsanız, sizin de tam olarak öğrendiğiniz söylenemez. Feynman tekniğinin adımlarını inceleyelim:

Öğrenmek İstediğiniz Konuyu Seçin ve Haritalandırın

Önünüze boş bir sayfa alın. Seçtiğiniz konu hakkında bildiğiniz her şeyi yazın; yeni bilgiler için farklı renkte bir kalem kullanın. Bu, ilerlemenizi somut olarak görmenizi sağlar. 

Konuyu Bir Çocuğa Anlatır Gibi Anlatın

Konuyu tam olarak anladığınızdan emin olduktan sonra, bir çocuğun anlayabileceği kelimelerle anlatın. Basitçe açıklayamıyorsanız, konuyu tam olarak kavramamışsınız demektir. 

Bir şeyleri yazmak basit gibi görünse de, aslında hiç de öyle değildir. Bir şeyleri yazmak birçok açıdan yardımcı olur. Birincisi, daha iyi düşünmeyi teşvik eder. İkincisi, düşüncelerinizi organize edebilirsiniz. Üçüncüsü, açık ve anlaşılır bir yazı, anlamadığınız boşlukları ortaya çıkarır.

Eğer bir noktada takılırsanız, ilk adıma geri dönün.

Eğer bir noktada takılırsanız, ilk adıma geri dönün.

Çalışmalarınızı okumak ve gözden geçirmek, yalnızca konuları düşündüğünüz kadar iyi anlamadığınız alanları ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda başka faydalar da sunar. Çalışmalarınızı gözden geçirmek anlayışınızı geliştirmenize, ilerlemenizi ölçmenize ve yeni fikirler geliştirmenize olanak tanır. 

Zayıf noktalar bulduğunuzda, kaynak materyale geri dönün. Bu bölümleri basitçe açıklayabilecek hale gelene kadar inceleyin. Eğer bir çocuğa anlatabilecek düzeye geldiyseniz, o konuyu öğrendiniz demektir. 

Kendinizi tekrar test etmek isterseniz, mümkünse gerçekten başka birine anlatmayı deneyin. Daha sonra bu kişinin size anlattıklarınızı özetlemesini isteyin. 

Bakalım yeterince anlatabildiniz mi? :)

Feynman Tekniğini Kimler Kullanabilir?

Feynman Tekniğini Kimler Kullanabilir?

Her öğrenci Feynman tekniğini rahatlıkla uygulayabilir. İster sınav hazırlık öğrencisi olun ister üniversite öğrencisi olun bilgiyi kalıcı hale getirmek için bu teknik oldukça faydalıdır. Üstelik öğrenci olmanıza da gerek yok. Öğrenme, her yaşta devam eder. Çalışan biriyseniz, sunumlarınızı bu mantıkla hazırlayabilir ya da hobilerinizi bu mantıkla yaklaşabilirsiniz.

Elbette öğrenciler bu teknikten çok daha fazla yararlanacağı için, gelin öğrenciler açısından konuyu biraz daha irdeleyelim.

Feynman tekniği, özellikle sözel derslerde yardımcı olan bir tekniktir. Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Edebiyat gibi sözel derslerde bilgilerin akılda kalmasına yardımcı olabilir. Uzun konuları yazmakta zorlanıyorsanız, zihin haritaları çıkarabilir, renklendirebilir ve sesli bir şekilde bu haritaları yorumlayabilirsiniz. 

Farklı öğrenme stillerini bir arada kullanmak, beynimizin farklı bölümlerini aktifleştirir ve konular arası bağlantı kurmamızı sağlar. Bu sayede öğrendiklerimiz, uzun vadede kalıcı hale gelir.

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Feynman tekniği gerçekten işe yarıyor mu?

Feynman tekniği gerçekten işe yarıyor mu?

Bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre elbette değişir. Ancak birçok kişide işe yaradığını söylemek yanlış olmaz. Örneğin bende! :)

Eğer ben Feynman tekniğini bir ders kitabındaki sıkıcı satırlarla öğrenmeye çalışsaydım muhtemelen çok fazla ilgimi çekmezdi ve öğrenmekte zorlanırdım. Şimdi ise size anlatmak için Feynman tekniğini farklı kaynaklardan okudum, Feynman'ın kim olduğunu öğrendim, görseller kullandım ve en önemlisi de bir başkasına anlattım. Böylece anlattığım konuyu tam olarak kendim uygulamış oldum.

Eminim bundan yıllar sonra da Feynman tekniği konusu açıldığında söz sahibi olacak kişi ben olacağım. Farklı materyaller kullanarak ve bir başkasına anlatarak konuyu uzun süreli hafızama aldım.

Sizin de denemeniz için hiçbir sakınca yok. Denendi, onaylandı!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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