Nobel Ödüllü Fizikçi Feynman'ın Geliştirdiği Her Alanda Başarı Sağlayan Özel Teknik
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İstediğiniz herhangi bir konuyu kolayca öğrenmek ve o konuda ustalaşmak ister misiniz? Eminiz herkesin cevabı bu soruya 'evet' olacaktır. Bunu başarmak için de farklı teknikler geliştirebilirsiniz. Örneğin kimisi görerek öğrenirken kimisi de okuyarak öğrenmeyi tercih eder. Peki bir şeyleri öğrenmeyi kolaylaştıracak 'kanıtlanmış' bir yöntem yok mu?
İşte bu noktada karşımıza Fizik alanında Nobel ödülü sahibi Richard Feynman çıkıyor. Feynman, geliştirdiği teknik ile hızlandırılmış öğrenmenin ve kalıcı bilgi edinmenin temellerini attı.
Gelin, Feynman tekniğini ve nasıl kullanacağımızı öğrenelim.
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Richard Feynman, Nobel Ödüllü bir teorik fizikçi.
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Öncelikle öğrenelim: Feynman tekniği nedir?
"Bir konuyu 6 yaşındaki birine açıklayamıyorsan sen de anlamamışsın demektir."
Eğer bir noktada takılırsanız, ilk adıma geri dönün.
Feynman Tekniğini Kimler Kullanabilir?
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Feynman tekniği gerçekten işe yarıyor mu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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