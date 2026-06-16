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Schengen Kapıları Kapanabilir: Avrupa'dan Türkiye'ye Gri Pasaport Uyarısı

Schengen Kapıları Kapanabilir: Avrupa'dan Türkiye'ye Gri Pasaport Uyarısı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 16:10
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Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir rapor yayımlandı. Raporda, hizmet pasaportlarına dair uyarılara yer verildi ve kamuoyunda 'gri pasaport' olarak bilinen pasaportların, kötüye kullanıldığı öne sürüldü.

AP raporu, Schengen Bölgesi’ne vizesiz giriş sağlayan gri pasaportların ilerleyen dönemde bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

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Avrupa'dan Türkiye'ye 'gri pasaport' uyarısı.

Avrupa'dan Türkiye'ye 'gri pasaport' uyarısı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren hizmet pasaportlarına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, gri pasaportların kötüye kullanıldığı öne sürüldü. 

Raporda, hizmet pasaportlarının Schengen Bölgesi’nde sağladığı serbest dolaşım imkânına ilişkin eleştiriler yer aldı. 

BBC'nin aktardığı raporda AP, Türkiye’nin tüm vatandaşların yararlanabileceği genel bir vize serbestisi çerçevesi için gerekli adımları atmadığını savundu. Buna karşılık sayısı tam olarak bilinmeyen hizmet pasaportlarının amacı dışında kullanılmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Serbest dolaşım hakkı kaldırılabilir.

Serbest dolaşım hakkı kaldırılabilir.

AB üyesi ülkeler, gri pasaport sahiplerine vizesiz seyahat hakkı tanıyor. Kamuoyunda gri pasaport olarak bilinen hizmet pasaportları, yalnızca kamu kurumlarının görevlendirme yazısıyla düzenlenebiliyor. Turistik amaçlarla kullanılması yasak olan bu pasaportlar, Avrupa’ya vizesiz seyahat imkânı sağlıyor. 

AP raporu, uzun süredir Schengen Bölgesi’ne vizesiz giriş sağlayan gri pasaportların ilerleyen dönemde bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

Raporda belirtilen usulsüzlüklerin devam etmesi durumunda Avrupa Birliği’nin, Schengen Bölgesi’nde tanınan serbest dolaşım hakkını askıya alma veya tamamen kaldırma yetkisine sahip olduğu kaydedildi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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