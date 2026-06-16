Schengen Kapıları Kapanabilir: Avrupa'dan Türkiye'ye Gri Pasaport Uyarısı

AB üyesi ülkeler, gri pasaport sahiplerine vizesiz seyahat hakkı tanıyor. Kamuoyunda gri pasaport olarak bilinen hizmet pasaportları, yalnızca kamu kurumlarının görevlendirme yazısıyla düzenlenebiliyor. Turistik amaçlarla kullanılması yasak olan bu pasaportlar, Avrupa’ya vizesiz seyahat imkânı sağlıyor.

AP raporu, uzun süredir Schengen Bölgesi’ne vizesiz giriş sağlayan gri pasaportların ilerleyen dönemde bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

Raporda belirtilen usulsüzlüklerin devam etmesi durumunda Avrupa Birliği’nin, Schengen Bölgesi’nde tanınan serbest dolaşım hakkını askıya alma veya tamamen kaldırma yetkisine sahip olduğu kaydedildi.