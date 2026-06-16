Schengen Kapıları Kapanabilir: Avrupa'dan Türkiye'ye Gri Pasaport Uyarısı
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Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir rapor yayımlandı. Raporda, hizmet pasaportlarına dair uyarılara yer verildi ve kamuoyunda 'gri pasaport' olarak bilinen pasaportların, kötüye kullanıldığı öne sürüldü.
AP raporu, Schengen Bölgesi’ne vizesiz giriş sağlayan gri pasaportların ilerleyen dönemde bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.
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Avrupa'dan Türkiye'ye 'gri pasaport' uyarısı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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