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Uçuş İptali ve Rötar Mağdurlarına Müjde: Gecikmeli Uçuşlarda 600 Euro Tazminat Dönemi Başlıyor

Uçuş İptali ve Rötar Mağdurlarına Müjde: Gecikmeli Uçuşlarda 600 Euro Tazminat Dönemi Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2026 - 07:56
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Avrupa Birliği, milyonlarca hava yolu yolcusunu yakından ilgilendiren yeni hak paketinde nihayet uzlaşmaya vardı. Uçuşu 3 saatten fazla geciken ya da iptal edilen yolculara mesafeye göre 600 euroya (yaklaşık 32 bin TL) kadar tazminat ödenmesinin önü açıldı. Yeni sistemle birlikte ücretsiz el bagajı hakkı güvence altına alınırken, hava yolu şirketlerinin mağduriyet durumunda yolculara anında alternatif sunması zorunlu hale getirildi.

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Avrupa Birliği'nde 13 yıldır süren yoğun müzakereler sonucunda, uçak yolcularının haklarını çok daha güçlü bir şekilde koruyan yasal düzenleme resmen kabul edildi.

Avrupa Birliği'nde 13 yıldır süren yoğun müzakereler sonucunda, uçak yolcularının haklarını çok daha güçlü bir şekilde koruyan yasal düzenleme resmen kabul edildi.

AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasında varılan bu tarihi anlaşma, özellikle uçuşu rötar yapan, uçağa alınmayan veya seferi iptal edilen kişilerin mağduriyetini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şirketlerin operasyonel durumlarını da gözeten yasa, havayolu ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Yeni kuralların en dikkat çekici yanı, tazminat alma süreçlerinin son derece basit ve net hale getirilmesi oldu. Uçağın varış noktasına 3 saatten fazla geç kalması ya da seferin kalkışa 14 günden az bir süre kala iptal edilmesi durumunda yolculara doğrudan nakdi ödeme yapılacak. Mesafe baz alınarak yapılan hesaplamaya göre; 1500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 euro, 1500 ile 3500 kilometre arasındaki yolculuklarda 400 euro, daha uzun mesafeli tüm uçuşlarda ise 600 euroya kadar tazminat hakkı doğacak. Şirketler, herhangi bir gecikme anında yolcuyu en geç 96 saat içinde elektronik yollarla bilgilendirmek zorunda. Başvurunun ardından ise en geç 30 gün içinde ödemeyi yapmak veya reddediliyorsa bunun hukuki gerekçesini sunmak zorundalar.

Rötar veya iptallerde firmaların sunduğu telafi seçenekleri de yolcunun lehine genişletildi. Eğer bir uçuş iptal edilirse, hava yolu firması yolcuya en geç 3 saat içinde yeni bir alternatif güzergah sunmakla yükümlü kılındı. Bu süre içinde bir çözüm üretilmezse, yolcu kendi ulaşımını kendi ayarlayabilecek ve harcadığı tutar için orijinal bilet fiyatının yüzde 400'üne kadar geri ödeme talep edebilecek. Ayrıca, aktarmasız bilet alan bir yolcu, zorla çok aktarmalı yorucu güzergahlara yönlendirilemeyecek.

Yolcuların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan "no-show" uygulamasına da kesin bir yasak getirildi. Gidiş uçağını kaçıran veya kullanmayan yolcunun dönüş biletinin de otomatik olarak yanmasına neden olan bu kural artık tarih oluyor.

Yolcuların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan "no-show" uygulamasına da kesin bir yasak getirildi. Gidiş uçağını kaçıran veya kullanmayan yolcunun dönüş biletinin de otomatik olarak yanmasına neden olan bu kural artık tarih oluyor.

Bununla birlikte, bilet alırken büyük bir kafa karışıklığı yaratan el bagajı ücretleri konusu da netleşti. Ücretsiz bir adet el bagajı hakkı aynen devam edecek. Fiyat şeffaflığı ilkesi gereği, bilet fiyatları gösterilirken bu el bagajı hakkı fiyata dahil şekilde, en baştan şeffafça sunulacak.

Havalimanındaki çaresiz bekleyişler sırasında sunulan hizmetler de sıkı kurallara bağlandı. İki saatlik rötarlarda içecek, üç saati aşan durumlarda yemek, daha uzun bekleyişlerde ise ek öğün, internet ve telefon görüşmesi hakkı koşulsuz verilecek. Uçuşun ertesi güne sarkması gibi gecelemeyi gerektiren mecburi durumlarda otel ve havalimanı transfer masrafları tamamen şirketler tarafından karşılanacak. Firma bu hizmeti sunmazsa yolcu kendi cebinden ödeyip faturayı şirkete tahsil edebilecek.

Buna ek olarak, aileler ve hareket zorluğu çeken bireyler uçakta ek ücret ödemeden yan yana seyahat edebilecek. Hamileler ve refakatsiz çocukların hakları daha da güçlendirilecek. Belirlenen tüm bu kurallar, Avrupa Birliği içindeki uçuşların yanı sıra, AB merkezli şirketlerin dış hat uçuşlarında da tam yetkiyle geçerli olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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