Uçuş İptali ve Rötar Mağdurlarına Müjde: Gecikmeli Uçuşlarda 600 Euro Tazminat Dönemi Başlıyor
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Avrupa Birliği, milyonlarca hava yolu yolcusunu yakından ilgilendiren yeni hak paketinde nihayet uzlaşmaya vardı. Uçuşu 3 saatten fazla geciken ya da iptal edilen yolculara mesafeye göre 600 euroya (yaklaşık 32 bin TL) kadar tazminat ödenmesinin önü açıldı. Yeni sistemle birlikte ücretsiz el bagajı hakkı güvence altına alınırken, hava yolu şirketlerinin mağduriyet durumunda yolculara anında alternatif sunması zorunlu hale getirildi.
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Avrupa Birliği'nde 13 yıldır süren yoğun müzakereler sonucunda, uçak yolcularının haklarını çok daha güçlü bir şekilde koruyan yasal düzenleme resmen kabul edildi.
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Yolcuların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan "no-show" uygulamasına da kesin bir yasak getirildi. Gidiş uçağını kaçıran veya kullanmayan yolcunun dönüş biletinin de otomatik olarak yanmasına neden olan bu kural artık tarih oluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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