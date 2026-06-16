Uçuş İptali ve Rötar Mağdurlarına Müjde: Gecikmeli Uçuşlarda 600 Euro Tazminat Dönemi Başlıyor

AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasında varılan bu tarihi anlaşma, özellikle uçuşu rötar yapan, uçağa alınmayan veya seferi iptal edilen kişilerin mağduriyetini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şirketlerin operasyonel durumlarını da gözeten yasa, havayolu ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Yeni kuralların en dikkat çekici yanı, tazminat alma süreçlerinin son derece basit ve net hale getirilmesi oldu. Uçağın varış noktasına 3 saatten fazla geç kalması ya da seferin kalkışa 14 günden az bir süre kala iptal edilmesi durumunda yolculara doğrudan nakdi ödeme yapılacak. Mesafe baz alınarak yapılan hesaplamaya göre; 1500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 euro, 1500 ile 3500 kilometre arasındaki yolculuklarda 400 euro, daha uzun mesafeli tüm uçuşlarda ise 600 euroya kadar tazminat hakkı doğacak. Şirketler, herhangi bir gecikme anında yolcuyu en geç 96 saat içinde elektronik yollarla bilgilendirmek zorunda. Başvurunun ardından ise en geç 30 gün içinde ödemeyi yapmak veya reddediliyorsa bunun hukuki gerekçesini sunmak zorundalar.

Rötar veya iptallerde firmaların sunduğu telafi seçenekleri de yolcunun lehine genişletildi. Eğer bir uçuş iptal edilirse, hava yolu firması yolcuya en geç 3 saat içinde yeni bir alternatif güzergah sunmakla yükümlü kılındı. Bu süre içinde bir çözüm üretilmezse, yolcu kendi ulaşımını kendi ayarlayabilecek ve harcadığı tutar için orijinal bilet fiyatının yüzde 400'üne kadar geri ödeme talep edebilecek. Ayrıca, aktarmasız bilet alan bir yolcu, zorla çok aktarmalı yorucu güzergahlara yönlendirilemeyecek.