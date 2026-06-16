Dünya Kupası’ndaki Futbolcuların Pembe Krampon Çılgınlığının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://www.bbc.com/sport/football/ar...
2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken, yeşil sahalarda toptan çok futbolcuların ayaklarındaki parlak pembe kramponlar dikkat çekiyor. Eskiden sadece siyah olan, son yıllarda ise rengarenk bir hal alan krampon dünyası, dev spor markalarının aldığı ortak kararla adeta tek bir renkte birleşti. Peki, Meksika - Güney Afrika açılış maçında zirveye çıkan sonrasındaki tüm maçlarda da devam eden bu pembe çılgınlığının arkasında moda trendleri mi var, yoksa ticari bir görünürlük stratejisi mi?
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Dünya Kupası maçlarını izlerken gözünüze çarpan o parlak renk tesadüf değil; günümüzde futbol sahaları, en son moda trendlerinin ve zekice tasarlanmış pazarlama stratejilerinin vitrini haline gelmiş durumda.
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Bu görsel şölenin arkasındaki temel neden, tasarım dünyasının yıllar öncesinden yaptığı nokta atışı tahminlere dayanıyor.
Ancak meselenin sadece moda ve trendlerle sınırlı olmadığını belirtmek gerekiyor; ortada son derece pratik ve görsel bir zeka da var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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