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Dünya Kupası’ndaki Futbolcuların Pembe Krampon Çılgınlığının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı

etiket Dünya Kupası’ndaki Futbolcuların Pembe Krampon Çılgınlığının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2026 - 07:36
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2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken, yeşil sahalarda toptan çok futbolcuların ayaklarındaki parlak pembe kramponlar dikkat çekiyor. Eskiden sadece siyah olan, son yıllarda ise rengarenk bir hal alan krampon dünyası, dev spor markalarının aldığı ortak kararla adeta tek bir renkte birleşti. Peki, Meksika - Güney Afrika açılış maçında zirveye çıkan sonrasındaki tüm maçlarda da devam eden bu pembe çılgınlığının arkasında moda trendleri mi var, yoksa ticari bir görünürlük stratejisi mi?

Kaynak: https://www.bbc.com/sport/football/ar...
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Dünya Kupası maçlarını izlerken gözünüze çarpan o parlak renk tesadüf değil; günümüzde futbol sahaları, en son moda trendlerinin ve zekice tasarlanmış pazarlama stratejilerinin vitrini haline gelmiş durumda.

Dünya Kupası maçlarını izlerken gözünüze çarpan o parlak renk tesadüf değil; günümüzde futbol sahaları, en son moda trendlerinin ve zekice tasarlanmış pazarlama stratejilerinin vitrini haline gelmiş durumda.

Bir zamanlar her futbolcunun istisnasız siyah krampon giydiği dönemler çok geride kaldı. Son yirmi beş yılda sahalarda gökkuşağının her tonunu gördük ancak 2026 Dünya Kupası ile birlikte ilginç bir şekilde herkes yeniden tek bir renge, dikkat çekici bir pembeye yöneldi. Nike, Adidas ve Puma gibi dünyanın en büyük spor giyim üreticileri, bu dev turnuva için adeta sözleşmişçesine birbirine çok yakın fuşya tonlarında tasarımlarla sahaya indi. Bu durum, Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan açılış karşılaşmasında sahadaki neredeyse tüm oyuncuların aynı renk kramponla koşmasıyla herkesin malumu oldu.

Bu görsel şölenin arkasındaki temel neden, tasarım dünyasının yıllar öncesinden yaptığı nokta atışı tahminlere dayanıyor.

Bu görsel şölenin arkasındaki temel neden, tasarım dünyasının yıllar öncesinden yaptığı nokta atışı tahminlere dayanıyor.

Spor markaları, yeni bir kramponu piyasaya sürmeden yaklaşık iki yıl önce tasarım sürecine başlar ve bu süreçte küresel tüketici eğilimlerini inceleyen büyük trend şirketleriyle çalışırlar. 2024 yılında trend analiz şirketi WGSN, pembe ile mor arasında gidip gelen, neon ve dijital bir enerjiye sahip 'Elektrik Fuşya' renginin 2026 yazına damga vuracağını öngörmüştü. Görünen o ki sektörün devleri bu tahmini fazlasıyla dikkate almış ve yazın en büyük spor organizasyonunu bu iddialı renkle donatmaya karar vermişler.

Ancak meselenin sadece moda ve trendlerle sınırlı olmadığını belirtmek gerekiyor; ortada son derece pratik ve görsel bir zeka da var.

Ancak meselenin sadece moda ve trendlerle sınırlı olmadığını belirtmek gerekiyor; ortada son derece pratik ve görsel bir zeka da var.

Futbolcular artık sahada gösterişli görünmeyi seviyor ve üreticiler de ürünlerinin her ortamda fark edilmesini istiyor. Pembe renk, futbol sahasının doğal yeşil zeminiyle inanılmaz derecede güçlü bir zıtlık oluşturuyor. Bu keskin kontrast sayesinde kramponlar stadyumdaki taraftarların, dev ekranlardan maçı izleyenlerin ve cep telefonu ekranını kaydıran sosyal medya kullanıcılarının gözüne anında çarpıyor. Özellikle ağır çekim tekrarlarda ve güçlü stadyum ışıkları altında bu parlak renk adeta parlıyor ve markaların yüksek görünürlük hedefine doğrudan ulaşıyor.

Tüm bu planlı tasarım ve görünürlük stratejilerinin getirdiği oldukça komik bir de çelişki bulunuyor. Farklılaşmak, dikkat çekmek ve kalabalığın içinden sıyrılmak amacıyla yola çıkan bütün büyük üreticiler aynı renkte karar kılınca, yeşil sahalar yeniden tek tip kramponların hakimiyetine girdi. Öne çıkmak için seçilen bu iddialı renk, herkes tarafından giyildiği için oyuncuları görsel anlamda yeniden eşitlemiş oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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