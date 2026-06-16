Almanya'da Arandığı İddia Edildi: Halef'in Ünlü Başrol Oyuncusu Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı!
Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü, Yasak Elma'nın Kumru'su derken televizyon dünyasının en sevilen genç oyuncularından biri haline gelen Biran Damla Yılmaz, bu kez rol aldığı projelerle değil hakkında ortaya atılan çarpıcı bir iddiayla gündemde. Son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncunun, Almanya'da yaşadığı döneme ait ödenmemiş estetik faturaları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Magazin kulislerini karıştıran iddia kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olurken, gözler Biran Damla Yılmaz cephesinden gelecek açıklamaya çevrildi. İşte gündem yaratan iddianın tüm detayları...
Kaynak: Gel Konuşalım/ Mehmet Üstündağ
Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici genç oyunculardan biri olan Biran Damla Yılmaz, kariyeri boyunca yer aldığı projelerle adından sık sık söz ettirmeyi başardı.
Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım programında dile getirdiği iddia magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.
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