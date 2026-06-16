Almanya'da Arandığı İddia Edildi: Halef'in Ünlü Başrol Oyuncusu Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı!

Canlı yayında ortaya atılan iddiaya göre Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

İddiaların merkezinde ise oyuncunun bir dönem birlikte olduğu eski sevgilisi Abdurrahman Aydın yer alıyor. Uzun süre Almanya'da yaşadığı bilinen çiftin, o dönemde ülkede oturum işlemleriyle ilgilendiği ve çeşitli resmi süreçlerden geçtiği öne sürüldü.

Programda ortaya atılan iddialara göre Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da bulunduğu dönemde çeşitli estetik işlemler yaptırdığı ve bu işlemlere ait toplam 144 bin Euro'luk bir borcun oluştuğu ileri sürüldü.

Canlı yayında bazı resmi belgeler ve faturaların da gösterildiği belirtilirken, söz konusu evrakların oyuncunun adına düzenlendiği öne sürüldü. İddiaya göre bu faturalar uzun süre ödenmedi ve süreç zamanla hukuki boyuta taşındı.

Programda aktarılan bilgilere göre çiftin ayrılmasının ardından Alman makamlarının borcun tahsili için harekete geçtiği öne sürüldü. İddialara göre ödeme yapılamaması üzerine Abdurrahman Aydın'ın Almanya'daki adresine polis ekipleri gitti.

Ardından dosyanın hukuki sürece taşındığı ve Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da arama ya da yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.