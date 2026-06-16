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Almanya'da Arandığı İddia Edildi: Halef'in Ünlü Başrol Oyuncusu Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı!

Almanya'da Arandığı İddia Edildi: Halef'in Ünlü Başrol Oyuncusu Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.06.2026 - 11:13
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Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü, Yasak Elma'nın Kumru'su derken televizyon dünyasının en sevilen genç oyuncularından biri haline gelen Biran Damla Yılmaz, bu kez rol aldığı projelerle değil hakkında ortaya atılan çarpıcı bir iddiayla gündemde. Son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncunun, Almanya'da yaşadığı döneme ait ödenmemiş estetik faturaları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Magazin kulislerini karıştıran iddia kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olurken, gözler Biran Damla Yılmaz cephesinden gelecek açıklamaya çevrildi. İşte gündem yaratan iddianın tüm detayları...

Kaynak: Gel Konuşalım/ Mehmet Üstündağ

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Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici genç oyunculardan biri olan Biran Damla Yılmaz, kariyeri boyunca yer aldığı projelerle adından sık sık söz ettirmeyi başardı.

Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici genç oyunculardan biri olan Biran Damla Yılmaz, kariyeri boyunca yer aldığı projelerle adından sık sık söz ettirmeyi başardı.

Henüz genç yaşta oyunculuk dünyasına adım atan Yılmaz, özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle milyonların sevgisini kazanmış, yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Başarılı oyuncu daha sonra Baraj, Canevim, Kopuk ve Yasak Elma gibi ses getiren yapımlarda rol aldı. Özellikle Yasak Elma'da hayat verdiği Kumru karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan performanslarından birine imza atan Yılmaz, ekranların vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı.

Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu, Yıldız Kordağlı karakteriyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Cesur, hırslı ve mücadeleci bir kadını canlandıran Yılmaz'ın performansı hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not aldı. Ancak başarılı oyuncu bu kez rolüyle değil, hakkında ortaya atılan çarpıcı bir iddiayla gündemde.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım programında dile getirdiği iddia magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım programında dile getirdiği iddia magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Canlı yayında ortaya atılan iddiaya göre Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

İddiaların merkezinde ise oyuncunun bir dönem birlikte olduğu eski sevgilisi Abdurrahman Aydın yer alıyor. Uzun süre Almanya'da yaşadığı bilinen çiftin, o dönemde ülkede oturum işlemleriyle ilgilendiği ve çeşitli resmi süreçlerden geçtiği öne sürüldü.

Programda ortaya atılan iddialara göre Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da bulunduğu dönemde çeşitli estetik işlemler yaptırdığı ve bu işlemlere ait toplam 144 bin Euro'luk bir borcun oluştuğu ileri sürüldü.

Canlı yayında bazı resmi belgeler ve faturaların da gösterildiği belirtilirken, söz konusu evrakların oyuncunun adına düzenlendiği öne sürüldü. İddiaya göre bu faturalar uzun süre ödenmedi ve süreç zamanla hukuki boyuta taşındı.

Programda aktarılan bilgilere göre çiftin ayrılmasının ardından Alman makamlarının borcun tahsili için harekete geçtiği öne sürüldü. İddialara göre ödeme yapılamaması üzerine Abdurrahman Aydın'ın Almanya'daki adresine polis ekipleri gitti.

Ardından dosyanın hukuki sürece taşındığı ve Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da arama ya da yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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