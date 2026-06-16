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Halkalı-İstanbul Havalimanı Arası 30 Dakikaya İniyor: Yeni Metro Hattı İçin Tarih Verildi

Halkalı-İstanbul Havalimanı Arası 30 Dakikaya İniyor: Yeni Metro Hattı İçin Tarih Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2026 - 14:32
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İstanbul ulaşımına çağ atlatacak Halkalı-Arnavutköy metro hattında beklenen müjde geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolculuğu sadece 30 dakikaya düşürecek 21,75 kilometrelik yeni etabın, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete gireceğini duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan son açıklamayla, İstanbulluların büyük bir merakla beklediği yeni metro projesinde geri sayım resmen başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan son açıklamayla, İstanbulluların büyük bir merakla beklediği yeni metro projesinde geri sayım resmen başladı.

Şehrin ulaşım ağını baştan aşağıya yenileyecek olan dev projenin 21,75 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy ayağında tüm inşaat ve test süreçleri başarıyla tamamlandı. Bakan Uraloğlu, megakentin trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek bu kritik hattın, 19 Haziran tarihinde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım göstereceği özel bir programla vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Ters piramit mantığıyla bakıldığında, projenin günlük yaşamı doğrudan etkileyecek en can alıcı noktası ise sunduğu zaman tasarrufu ve bağlantı kolaylığı olarak öne çıkıyor. Yeni açılacak etapla birlikte, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere toplam beş yeni istasyon devreye girecek. Sistemin tam kapasiteyle çalışmaya başlaması, şehrin bir ucundan diğer ucuna kesintisiz bir seyahat imkanı doğuracak. Öyle ki, sağlanan bu güçlü altyapı ve bağlantılar sayesinde Halkalı'dan metroya binen bir vatandaş, İstanbul Havalimanı'na yalnızca yarım saat gibi kısa bir sürede ulaşabilecek.

Bu devasa ulaşım ağı, kendi başına hizmet vermenin ötesinde İstanbul'un mevcut raylı sistemleriyle de adeta bir örümcek ağı gibi birbirine bağlanıyor. Yeni hat; Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe metrosuyla İbn Haldun Üniversitesi'nde, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir hattıyla Kayaşehir'de, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat metrosuyla Olimpiyatköy'de ve Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt güzergahıyla da Halkalı Stadı istasyonunda kesişecek. Ayrıca son durak olan Halkalı İstasyonu, kıtaları birbirine bağlayan Marmaray ile doğrudan entegre olarak kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturacak.

Geçmişe dönük planlamalara bakıldığında, bu dev proje aslında Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattının çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Bakanlık, daha önce bu geniş vizyonun Kağıthane-İstanbul Havalimanı bölümünü 2023 yılı başlarında, Kağıthane-Gayrettepe bağlantısını bu yılın ocak ayında ve Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını ise geçtiğimiz mart ayında vatandaşların hizmetine sunmuştu. Şimdi açılacak olan son bölümle birlikte, İstanbul'un raylı sistemler haritasındaki çok büyük bir boşluk daha kalıcı olarak doldurulmuş olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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