Halkalı-İstanbul Havalimanı Arası 30 Dakikaya İniyor: Yeni Metro Hattı İçin Tarih Verildi
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İstanbul ulaşımına çağ atlatacak Halkalı-Arnavutköy metro hattında beklenen müjde geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolculuğu sadece 30 dakikaya düşürecek 21,75 kilometrelik yeni etabın, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete gireceğini duyurdu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan son açıklamayla, İstanbulluların büyük bir merakla beklediği yeni metro projesinde geri sayım resmen başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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