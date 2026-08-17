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Plak Şirketlerinin "Tutmaz" Dediği 10 Efsane Şarkı

etiket Plak Şirketlerinin "Tutmaz" Dediği 10 Efsane Şarkı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 14:31
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Müzik dünyasının dâhileri bazen en büyük şaheserlerini piyasaya sürmek için koskoca bir sektörü karşılarına almak zorunda kaldı. Plak şirketi yöneticilerinin burun kıvırdığı, 'Radyoda çalmaz', 'Çok uzun', 'Bu ne biçim tarz' diyerek çöpe atmaya kalktığı ama müzik tarihini kökünden değiştiren 10 efsane şarkı!

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1. Çöpçüler — Erkin Koray

'Bu şarkı arabesk mi, rock mı belli değil, satmaz bu!'

 Anadolu Rock’ın babası Erkin Koray, şarkıyı plak şirketine götürdüğünde kapılar yüzüne kapandı. Şirket yetkilileri şarkının tarzını çok 'garip' ve ticari başarıdan uzak buldu. İnadıyla bilinen Erkin Koray geri adım atmadı, kendi imkanlarıyla plağı bastırdı. Sonuç? Şarkı çıktığı an ülkeyi kasıp kavurdu ve Türk müzik tarihinin en büyük kültür miraslarından biri haline geldi.

2. Bohemian Rhapsody — Queen

'6 dakika şarkı mı olur? Radyocular bunu hayatta çalmaz!'

EMI plak şirketinin yöneticisi Roy Featherstone, şarkıyı ilk duyduğunda süresinden ve içindeki opera bölümünden ötürü dehşete düştü. Şarkının acilen kısaltılmasını talep etti. Freddie Mercury ve grup üyeleri şarkıdan tek bir saniye bile kesmeyi reddetti. Freddie şarkıyı el altından radyocu dostu Kenny Everett’e sızdırdı. Kenny, şarkıyı hafta sonu boyunca radyoda tam 14 kez çalınca halk plakçıyı telefon yağmuruna tuttu ve şirket pes etti.

3. Hey Jude — The Beatles

'7 dakikalık şarkıyı kimse sonuna kadar dinlemez.'

Plak şirketi yöneticileri şarkının 7 dakikayı aşan süresi yüzünden paniğe kapıldı. Dönemin radyo standardı maksimum 3 dakikaydı. Hatta yapımcılar Paul McCartney’e baskı uyguladı. Ancak John Lennon duruma el koyup, 'Onlar dinleyecek, çünkü bu şarkıyı biz yaptık' diyerek son noktayı koydu. Şarkı, Beatles'ın dünya çapında en çok satan ve marş haline gelen en büyük hiti oldu.

4. Smells Like Teen Spirit — Nirvana

'Güzel bir yeraltı şarkısı ama ana akımda asla iş yapmaz.'

DGC Records, Nirvana'nın Nevermind albümünü yayınlarken bu şarkıdan hiçbir şey beklemiyordu. Şirket, albümün sadece sadık bir punk/grunge kitlesine (yaklaşık 46 bin kopya) satacağını düşünüyordu. Ancak şarkının klibi MTV'de dönmeye başladığı an dünya çapında bir gençlik hareketine dönüştü. Şirket talebe yetişebilmek için fabrikalarda diğer albümlerin basımını durdurup harıl harıl Nirvana plağı basmak zorunda kaldı.

5. I Will Always Love You — Whitney Houston

'Şarkının başındaki o sessiz, enstrümansız kısım radyoda felaket olur.'

Aslında bir Dolly Parton şarkısı olan bu parçayı Whitney Houston, The Bodyguard filmi için yeniden yorumlamak istedi. Ancak şarkının ilk 45 saniyesi tamamen müziksiz, sadece Whitney'in çıplak sesiyle başlıyordu. Plak şirketi Arista Records ve yapımcı Clive Davis, 'Girişte müzik yoksa radyolar anında istasyon değiştirir, intihar bu!' diyerek karşı çıktı. Whitney ve Kevin Costner dik durdu, geri adım atmadı. Şarkı tüm zamanların en çok satan kadın single'ı ünvanını aldı.

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6. Purple Rain — Prince

'Çok uzun, çok karanlık ve gitar solosu radyo dostu değil.'

Warner Bros yöneticileri Prince'in bu 8 dakikalık epik rock-gospel karışımı parçasına ilk başta şüpheyle yaklaştı. Pop listelerinde yarışamayacak kadar ağır ve deneysel buldular. Prince şarkıyı kısaltmayı kesinlikle reddetti. Parça yayınlandığında Oscar ödülü kazandı, albüm ise dünya çapında 25 milyondan fazla satarak Prince'i bir pop ikonundan bir müzik dehasına dönüştürdü.

7. Baby One More Time — Britney Spears

'Bu şarkıyı TLC ve Simon Cowell çöpe attı, bundan bir şey çıkmaz.'

 İsveçli deha Max Martin bu şarkıyı aslında dönemin dev grubu TLC için yazmıştı ama grup şarkıyı reddetti. Ardından ünlü yapımcı Simon Cowell şarkıyı kendi grubu Five için almak istedi ama Max Martin şarkıyı henüz 16 yaşında olan Britney Spears'a verdi. Jive Records yöneticileri Britney'in bu şarkıyla çıkış yapmasının çok riskli olduğunu düşünüyordu. Şarkı çıktıktan sonra 90'ların sonundaki pop müziğin çehresini tamamen değiştirdi ve tarihin en çok satan single'larından biri oldu.

8. Billie Jean — Michael Jackson

'Girişi çok uzun, insanlar dans etmeye başlayana kadar sıkılır.'

Efsanevi yapımcı Quincy Jones bile bazen yanılabilir! Quincy, şarkının meşhur bas girişini çok uzun buldu ve kesmek istedi. Michael Jackson ise 'Bu giriş beni dans ettiriyor, insanları da ettirecek' diyerek şarkının orijinal haline dokundurtmadı. Quincy Jones ayrıca şarkının adının tenisçi Billie Jean King ile karıştırılmaması için 'Not My Lover' olmasını istiyordu. Michael iki konuda da direndi ve Thriller albümünü milyarlara ulaştıran en büyük lokomotifi kurtarmış oldu.

9. Paranoid — Black Metal Şefleri: Black Sabbath

'Albüm bitti, bu 3 dakikalık acele parçayı dolgu malzemesi yapalım.'

Black Sabbath albüm kayıtlarını bitirdiğinde plak şirketi albümün çok kısa olduğunu ve acilen bir şarkıya daha ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Grup, stüdyoda sadece 20 dakika içinde öylesine, tamamen 'dolgu malzemesi' olsun diye Paranoid'i yazıp kaydetti. Şirket şarkıyı duyduğunda 'Bu çok basit, bizim karanlık tarzımıza uymuyor' dedi. Ancak şarkı grubun tarihteki tek Top 5 hiti oldu ve heavy metal türünü ana akıma taşıdı.

10. Creep — Radiohead

'Çok depresif, çok agresif, bunu radyoda çalamayız.'

EMI Records yöneticileri şarkıyı ilk dinlediklerinde fazla karamsar ve 'radyo dostu olmaktan uzak' buldular. Hatta şarkının o meşhur, nakarat öncesi patlayan agresif gitar seslerini Jonny Greenwood şarkıyı sabote etmek için kasten yapmıştı çünkü kendisi de şarkıdan nefret ediyordu! Şirket şarkıyı İngiltere'de neredeyse hiç tanıtmadı ve parça listelerde çakıldı. Ancak bir yıl sonra şarkı tüm dünyada bir marşa dönüştü ve grubu dünya starı yaptı.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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