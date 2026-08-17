Plak Şirketlerinin "Tutmaz" Dediği 10 Efsane Şarkı

'Bu şarkıyı TLC ve Simon Cowell çöpe attı, bundan bir şey çıkmaz.'

İsveçli deha Max Martin bu şarkıyı aslında dönemin dev grubu TLC için yazmıştı ama grup şarkıyı reddetti. Ardından ünlü yapımcı Simon Cowell şarkıyı kendi grubu Five için almak istedi ama Max Martin şarkıyı henüz 16 yaşında olan Britney Spears'a verdi. Jive Records yöneticileri Britney'in bu şarkıyla çıkış yapmasının çok riskli olduğunu düşünüyordu. Şarkı çıktıktan sonra 90'ların sonundaki pop müziğin çehresini tamamen değiştirdi ve tarihin en çok satan single'larından biri oldu.