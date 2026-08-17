Plak Şirketlerinin "Tutmaz" Dediği 10 Efsane Şarkı
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Müzik dünyasının dâhileri bazen en büyük şaheserlerini piyasaya sürmek için koskoca bir sektörü karşılarına almak zorunda kaldı. Plak şirketi yöneticilerinin burun kıvırdığı, 'Radyoda çalmaz', 'Çok uzun', 'Bu ne biçim tarz' diyerek çöpe atmaya kalktığı ama müzik tarihini kökünden değiştiren 10 efsane şarkı!
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1. Çöpçüler — Erkin Koray
2. Bohemian Rhapsody — Queen
3. Hey Jude — The Beatles
4. Smells Like Teen Spirit — Nirvana
5. I Will Always Love You — Whitney Houston
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6. Purple Rain — Prince
7. Baby One More Time — Britney Spears
8. Billie Jean — Michael Jackson
9. Paranoid — Black Metal Şefleri: Black Sabbath
10. Creep — Radiohead
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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