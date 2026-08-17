AFP'nin Aratıştırması Yeni Tartışmayı Başlattı: Homeros Odysseia’yı Türkiye'de mi Yazdı?

Homeros’un kim olduğu, nasıl bir yaşam sürdüğü ve nerede dünyaya geldiği, antik dönemden günümüze kadar uzanan tartışmalar arasında yer alıyor. İlyada ve Odysseia’nın şairi kabul edilen Homeros’un hayatına ilişkin güvenilir bilgiler ise oldukça az.

Hatta Homeros’un gerçekten yaşamış tek bir kişi mi olduğu, yoksa farklı şairlerin anlatılarının zamanla tek bir isim altında mı toplandığı konusu akademik çevrelerde hâlâ tartışılıyor. Antik kaynaklarda şairin doğum yeri olarak İzmir’in yanı sıra Sakız Adası ve Batı Anadolu’daki çeşitli kentlerin de adı geçiyor.

Bu tartışmada İzmir’in ayrı bir yeri bulunuyor. Antik çağdaki adı Smyrna olan kent, Homeros’un doğduğu yer olduğunu savunan merkezlerden biri olarak öne çıkıyordu. Bu nedenle Homeros’la ilgili rivayetler ve anlatılar, İzmir ve çevresinde yüzyıllar boyunca varlığını korudu.