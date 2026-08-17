AFP'nin Aratıştırması Yeni Tartışmayı Başlattı: Homeros Odysseia’yı Türkiye'de mi Yazdı?
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İzmir’in Bornova ilçesinde, zeytinliklerle çevrili bir vadinin yamacında bulunan mağara, Homeros’la ilişkilendirilen geçmişi nedeniyle dikkat çekiyor. Homeros Vadisi olarak anılan bölgedeki mağaranın, antik dönemin ünlü şairiyle bağlantısı uzun yıllardır anlatılıyor.
Ancak mağaranın Homeros tarafından kullanıldığı veya Odysseia destanının burada yazıldığı yönünde kesin bir tarihsel kanıt bulunmuyor. Bu iddialar, daha çok bölgedeki sözlü anlatımlara ve Homeros’un İzmir’le ilişkilendirilen yaşam öyküsüne dayanıyor.
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Homeros ve İzmir bağlantısı hep tartışma konusuydu.
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Oklar Bornova'daki bir mağarayı gösteriyor.
Truva'dan Bornova'ya uzanan bir dünya var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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