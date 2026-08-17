Sırada Beklemenin Bile Paraya Dönüştüğü 10 Sektör

Markete yalnızca süt almaya girip kasadan çikolata, sakız ve küçük bir içecekle çıktığınız olduysa bu sistemle zaten tanışmış olmalısınız. Uzun kasa sıralarının çevresindeki rafların çoğu küçük ve herkese hitap edecek ürünlerle doludur. Çünkü müşteri burada alışverişi bitirmiş şekilde beklerken sıkıcı geçen o son birkaç dakikada eline ufacık bir şey daha alabilir.

Bu sırada uzun uzun fiyat karşılaştırması yapmaya gerek bırakmayan düşük tutarlı ürünler daha kolay sepete eklenir ve market açısından müşterinin boş boş beklediği birkaç dakika yeni bir satış alanına dönüşmüş olur.