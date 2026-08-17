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Sırada Beklemenin Bile Paraya Dönüştüğü 10 Sektör

etiket Sırada Beklemenin Bile Paraya Dönüştüğü 10 Sektör

Özge
Özge - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 17:01
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Bir zamanlar sıraya girmek, hizmet almanın kaçınılmaz bir parçasıydı. Şimdiyse birçok şirket aynı hizmeti ürün haline getirerek sıra beklemek istemeyenlere premium fiyatlarla sunuyor. Bir diğer deyişle, zamandan kazanmayı mümkün kılarken bunu ekstra ücrete tabi tutuyor. Diğerleri ise sırayı bilerek uzun tutarak müşteriyi ekstra harcama yapmaya teşvik ediyor.

Kasada sıranızı beklerken aldığınız çikolatadan hızlı geçiş için ödediğiniz ekstra ücrete kadar bekleme süresinin gelir fırsatına dönüştüğü sektörleri inceledik!

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1. Süpermarket Sektörü

Markete yalnızca süt almaya girip kasadan çikolata, sakız ve küçük bir içecekle çıktığınız olduysa bu sistemle zaten tanışmış olmalısınız. Uzun kasa sıralarının çevresindeki rafların çoğu küçük ve herkese hitap edecek ürünlerle doludur. Çünkü müşteri burada alışverişi bitirmiş şekilde beklerken sıkıcı geçen o son birkaç dakikada eline ufacık bir şey daha alabilir. 

Bu sırada uzun uzun fiyat karşılaştırması yapmaya gerek bırakmayan düşük tutarlı ürünler daha kolay sepete eklenir ve market açısından müşterinin boş boş beklediği birkaç dakika yeni bir satış alanına dönüşmüş olur.

2. Eğlence ve Tema Parkı Sektörü

Eğlence parklarında sıra iki farklı şekilde gelir yaratabilir. İlki en doğrudan yöntemle daha fazla beklemek istemeyen ziyaretçilere premium fiyatlı, 'hızlı geçiş' bileti satmaktır. Öncelikli sıra hakkı kazanan ziyaretçiler ödedikleri paranın hakkını vererek oyuncaklar için uzun sıralara girmek zorunda kalmaz.

Diğer yöntem ise marketlerdekine benzer şekilde bekleme alanlarının etrafını ilgi çekecek ürünlerle doldurmaktır. Kuyruk boyunca karşınıza çıkan envai çeşit yiyecek, içecek, fotoğraf hizmeti ve oyuncak stantları asla tesadüf değildir. Çünkü buradaki ziyaretçiler beklerken para harcamaya da açık olur.

3. Havacılık ve Havalimanı Sektörü

Havaalanı, beklemenin başlı başına ekonomiye dönüştüğü başlıca yerlerden biridir. Uçuştan birkaç saat önce terminale geldikten sonra normal kentinizde bildiğinizden tamamen farklı bir ekonomiye dahil olursunuz. Ufacık bir suya ya da sıradan bir kahveye fahiş fiyat ödemek gözünüzde fazla büyümez. Duty free mağazalarından zincir kahvecilere ve restoranlara kadar terminal ekonomisinin önemli bölümü tam da bu bekleme süresinin etrafında kuruludur.

Havaalanlarında bir de beklemeyi azaltan taraf vardır. 'Fast track', 'priority check-in', 'öncelikli boarding' ve 'lounge erişimi' gibi hizmetler zamanı daha konforlu geçirmek veya sırayı kısaltmak isteyenlere sunulur. Üstelik bazı bankaların sunduğu ayrıcalıklar sayesinde bu hizmetlerden kart kapsamında yararlanmak da mümkün olabilir.

4. Etkinlik ve Organizasyon Sektörü

Konserler, festivaller ve büyük etkinlikler başlamadan saatler önce kapılarını açar. Özellikle büyük ölçekli festivallerin biletleri erken dönemden itibaren satışa çıktığı için burada bekleyenlerde heyecan doruktadır. Haliyle alan erişime açılıp ziyaretçiler içeri girdiği saniyeden itibaren sunulan her şey organizatörler için ek gelir fırsatıdır.

Alana dağılmış haldeki yiyecek-içecek noktaları, ürün satış stantları ve farklı deneyim alanları beklerken geçirilen süreyi boş zaman olmaktan çıkarır. Öte yandan sırada uzun süre beklemek istemeyenlere VIP giriş, erken giriş ve ayrı kapıdan geçiş gibi ek seçenekler de sunulur. Böylece her iki taraftaki kazançlar maksimize edilir.

5. Yeme-İçme Sektörü

Kahvenizi söylemek için sırada beklerken gözünüzün vitrindeki tatlılara takılması oldukça kolaydır. Özellikle uzun bir sırada beklerken vereceğiniz sipariş listesinin uzaması da normal gelir. Bunun nedeni sipariş sırasının aynı zamanda müşteriye menüyü ve ek ürünleri göstermek için son derece uygun bir alan olmasıdır. İçeceğin yanına kurabiye, çikolata veya ekstra shot eklemek gibi küçük kararlar genellikle son dakika sırada alınan kararlardır.

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6. Restoran ve Gastronomi Sektörü

Rezervasyon almayan veya yoğun saatlerde önünde uzun sıralar oluşan restoranlarda bekleme süresi de işletmenin parçası haline gelir. Masa hazırlanırken bardan içecek bir şeyler almak veya beklerken atıştırılacak aperitif bir şeyler söylemek, toplam hesabı müşteri henüz masaya oturmadan artıran önemli kalemlerdir.

Diğer tarafta ise rezervasyon, ön ödeme ve özel masa seçenekleri bulunur. Özellikle yoğun talep gören popüler işletmeler, belirli saat aralıklarını veya avantajlı oturma alanlarını ek fiyatlarla satışa çıkarabilir. Bu da işletmenin ayrı bir ekonomik değer oluşturmasını sağlar.

7. Oyun Sektörü

Dijital ve mobil oyunlarda fiziksel bir sıra olmasa da mantık tamamen benzerdir. Bir binanın tamamlanması için iki saat, enerjinin dolması için yarım saat veya yeni bölümü açmak için belirli bir süre beklemek gerekir. Ama sürekli kullanıcı iştahını artıran bu oyunlar, bekleme süresini ortadan kaldıran fakat ek ücrete tabi paketlerle doludur. Üstelik oyun tam en heyecanlı yerine geldiğinde enerjinin bitmesi ve karşınıza çok avantajlı bir paket çıkması, genellikle hiç tesadüf değildir. Reklam izlemek, oyun içi harcama yapmak veya henüz en baştan premium özellik satın almak sıra kavramını paraya dönüştürerek ana gelir modeli bile olabilir.

8. E-Ticaret ve Lojistik Sektörü

İnternetten alınan bir şeyin üç gün sonra da gelebilir, birkaç saat içinde de. Aradaki fark ise bekleme süresini ücretlendirmekten kaynaklanır. Bazı firmalar kullanıcılarına 'VIP' paketler sunarak bekleme süresini minimuma indiren ekspres kargo hizmeti tanımlar. Buradan ödenen ek ücret zamanın tamamen bir ürüne dönüştüğünün en iyi kanıtıdır.

9. Ulaşım Sektörü

Bir araca beş dakika içinde ulaşmak ile yirmi dakika beklemek aynı deneyim değil. Özellikle yoğun saatlerde bu zaman farkı müşterinin ödemeye razı olduğu tutarı değiştirebiliyor.

Bazı ulaşım servislerinde daha yüksek segment araç seçmek, önceden rezervasyon yapmak veya daha hızlı eşleşme sağlayan seçeneklere yönelmek bekleme süresini azaltabiliyor. Böylece ulaşım şirketleri yalnızca kilometreyi değil, müşterinin zaman hassasiyetini de fiyatlandırmış oluyor.

10. Yazılım ve Teknik Destek Sektörü

Birçok sektörde yer alan yazılım ve teknik destek hizmetleri, herkese aynı biçimde sunulmayabilir. Bireysel kullanıcılar için birkaç saatlik teknik problem can sıkıcı olsa da genellikle tolere edilebilirdir. Aynı sistemi yüzlerce çalışanın kullandığı bir şirkette ise maddi kayıplar ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle özellikle kurumsal yazılım sektöründe destek süresi genellikle ayrı bir ürün olarak tanımlanır ve premium pakete dahil edilir. Böylece hızlı yanıt, öncelikli teknik ekip veya belirli süre içinde müdahale gibi taahhütler verilir. Yani “sıranın önüne geçmek” para karşılığında satın alınabilen bir avantaja dönüşmüştür.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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