Sırada Beklemenin Bile Paraya Dönüştüğü 10 Sektör
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Bir zamanlar sıraya girmek, hizmet almanın kaçınılmaz bir parçasıydı. Şimdiyse birçok şirket aynı hizmeti ürün haline getirerek sıra beklemek istemeyenlere premium fiyatlarla sunuyor. Bir diğer deyişle, zamandan kazanmayı mümkün kılarken bunu ekstra ücrete tabi tutuyor. Diğerleri ise sırayı bilerek uzun tutarak müşteriyi ekstra harcama yapmaya teşvik ediyor.
Kasada sıranızı beklerken aldığınız çikolatadan hızlı geçiş için ödediğiniz ekstra ücrete kadar bekleme süresinin gelir fırsatına dönüştüğü sektörleri inceledik!
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1. Süpermarket Sektörü
2. Eğlence ve Tema Parkı Sektörü
3. Havacılık ve Havalimanı Sektörü
4. Etkinlik ve Organizasyon Sektörü
5. Yeme-İçme Sektörü
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6. Restoran ve Gastronomi Sektörü
7. Oyun Sektörü
8. E-Ticaret ve Lojistik Sektörü
9. Ulaşım Sektörü
10. Yazılım ve Teknik Destek Sektörü
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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