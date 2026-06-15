Her Gün Yapıyoruz, Farkında Değiliz: Aslında Beynimizi Güçlendiriyor!
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Hepimizin bildiği gibi, sindirim ağızda başlar. Yiyecekleri iyi çiğnediğimiz zaman, tükürüğümüzün de etkisiyle besinler küçük parçalara ayrılır. Küçük parçalara ayrılan besinler, vücut tarafından daha kolay sindirilir. Böylece daha fazla besin emilimi gerçekleşir. Bugüne kadar çiğnemenin sindirim üzerindeki olumlu etkileri biliniyordu.
Araştırmacılar, şimdi ise çiğnemenin beyin fonksiyonlarını da destekleyebileceğini ve Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
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Yiyecekleri iyi çiğnemek, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.
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Amerikalı beslenme uzmanı, yiyeceklerin "tamamen sıvılaşana" ve "neredeyse kendi kendine yutulana" kadar çiğnenmesi gerektiğine inanıyor.
"Fletcherizm" olarak adlandırılan "çiğnemeye" dayalı diyet akımı başladı.
Gelelim çiğnemenin beyin fonksiyonları üzerindeki etkisine.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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