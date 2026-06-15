Her Gün Yapıyoruz, Farkında Değiliz: Aslında Beynimizi Güçlendiriyor!

Amerikalı beslenme uzmanı Horace Fletcher, bir arpacık soğanını yutmadan önce 722 kez çiğnediği için 'Büyük Çiğneyici' lakabını almayı başardı. BBC'nin aktardığına göre, Fletcher, güçlü çiğnemenin 20. yüzyılın başlarındaki ABD ekonomisine günde yarım milyon dolardan fazla (bugünkü parayla yaklaşık 19,5 milyon dolar) tasarruf sağlayabileceğini, çünkü ortalama bir kişinin günde yarım pound (227 gram) daha az yiyecek tüketeceğini tahmin ediyordu.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde diş sağlığı bölümünde profesör olan Mats Trulsson, Fletcher'ın öğretisinin biraz aşırı olabileceğini, ancak 'bazı yönlerden aslında haklı olduğunu' söylüyor.

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi'nde ağız fizyolojisi ve çiğneme alanında öncü olan Andries van der Bilt, çiğnemenin önemini şu sözlerle anlatıyor: 'Çiğneme sadece tükürük üretimini ve yiyecekleri parçalamaya yardımcı olan amilaz gibi sindirim enzimlerinin miktarını artırmakla kalmaz , aynı zamanda bağırsak ve pankreasın yiyecekleri daha da işlemeye yardımcı olacak sıvılar salgılamasını da tetikler. Çiğnemezseniz, bağırsak yiyecekleri işlemeye hazır olmaz.'

Yiyecekleri çiğneyip küçük parçalara ayırdığımızda, aslında onların yüzey alanlarını artırmış oluyoruz. Böylece midemizdeki sindirim suları, besinlere daha verimli bir şekilde etki edebiliyor. Sonuç olarak bunun da bağırsak sağlığı için çok önemli olduğu belirtiliyor. Daha büyük parçacıklar bağırsakta daha uzun süre kalıyor ve bu da şişkinliğe, kabızlığa neden olabiliyor. Uzun vadede bağırsak düzeninin bozulması ise tüm vücudumuzu (hatta ruh halimizi bile) etkileyebiliyor.