Kadın Sağlığı Uzmanına Göre Kadınların Vücudunu Mahveden Sağlık Trendleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Söz konusu sağlık olduğunda, herkesin vereceği bir tavsiye var. Ne yiyip içmemiz gerektiği, hangi takviyeleri almamız gerektiği, ne kadar uyumamız gerektiği uzmanlar tarafından sık sık hatırlatılıyor. Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu var: Tıbbi araştırmaların yaklaşık yüzde 75'inin erkek bedeni üzerinden yapıldığı düşünülüyor. Araştırma sonucunda herkese verilen tavsiyeler ise kadınlara pek de uygun olmayabilir.
Kadın sağlığı konusunda uzmanlaşan Dr. Stacy Sims, popüler sağlık trendlerinin kadın sağlığını nasıl etkilediğini kaleme aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık trendleri, kadın bedenine uygun olmayabilir mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralıklı Oruç
Soğuk su havuzları
Uzun kardiyolar
Protein tüketmemek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karbonhidrat tüketmemek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın