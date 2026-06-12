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Kadın Sağlığı Uzmanına Göre Kadınların Vücudunu Mahveden Sağlık Trendleri

Kadın Sağlığı Uzmanına Göre Kadınların Vücudunu Mahveden Sağlık Trendleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 14:45
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Söz konusu sağlık olduğunda, herkesin vereceği bir tavsiye var. Ne yiyip içmemiz gerektiği, hangi takviyeleri almamız gerektiği, ne kadar uyumamız gerektiği uzmanlar tarafından sık sık hatırlatılıyor. Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu var: Tıbbi araştırmaların yaklaşık yüzde 75'inin erkek bedeni üzerinden yapıldığı düşünülüyor. Araştırma sonucunda herkese verilen tavsiyeler ise kadınlara pek de uygun olmayabilir.

Kadın sağlığı konusunda uzmanlaşan Dr. Stacy Sims, popüler sağlık trendlerinin kadın sağlığını nasıl etkilediğini kaleme aldı.

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Sağlık trendleri, kadın bedenine uygun olmayabilir mi?

Sağlık trendleri, kadın bedenine uygun olmayabilir mi?

Kadınların, bilimsel araştırmalara çok sonradan dahil olduğu ve günümüzde bile çoğu bilimsel araştırmanın erkek bedeni üzerinden yapıldığı biliniyor. Amerikalı fizyolog, yazar ve kadın sağlığı uzmanı Dr. Stacy Sims 'kadınlar küçük erkekler değildir' diyerek kadınların kendi hormonları, döngüleri, biyokimyaları, metabolizmaları ve yaşlanma süreçleri olduğunu hatırlatıp bu süreçlerin sağlığımızı nasıl değiştirdiğinden bahsediyor. 

Sağlık önerilerinin kadın ve erkekler için farklı olması gerektiğini savunan Sims, özellikle son yıllarda popüler olan bazı trendlerin, aslında kadınlar için hiç de uygun olmadığını söylüyor. Örneğin kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu 'aralıklı oruç' herkes için tavsiye edilse de kadın ve erkek vücudunun bu noktada farklı ihtiyaçları ve dolayısıyla farklı tepkileri olabiliyor.

Sims'e göre kadınların bedenini 'mahveden' sağlık trendleri şu şekilde:

  • Aralıklı oruç

  • Soğuk su havuzları

  • Uzun kardiyolar

  • Protein tüketmemek

  • Karbonhidrat tüketmemek

Gelin, bu maddeleri biraz daha detaylandıralım.

Aralıklı Oruç

Aralıklı Oruç

Aralıklı oruç, genellikle kahvaltıyı atlayarak ve yiyecekleri 8 saat, 6 saat veya 4 saat aralıklara yeme düzenidir. Yeme saatleri dışında, hiçbir şekilde yemek yenmesi önerilmez. Teorik olarak, vücudun mola vererek depolanmış yağları kullanması amaçlanır.

Kadınlarda neden işe yaramıyor?

Araştırmalar, aralıklı oruç tutmanın erkekler ve metabolik bozuklukları olan bazı kadınlar için faydalı olduğunu gösterse de genel olarak kadınlar için faydalı olmadığı, hatta zararlı olabileceği belirtiliyor. Kadınlar, kahvaltıyı atlayarak güne başladıklarında vücutlarına ek stres yüklemiş olurlar. Kadınlar, zaten erkeklerden daha yüksek kortizol seviyelerine sahip olduğu için, güne aç başlamak kaygılarını artırabilir ve kilo alımına sebep olabilir. 

PubMed'de yayınlanan 2014 tarihli bir araştırma, kahvaltıyı atlayan kadınlarda stres hormonu düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu kadınların kan basıncının da yükseldiği tespit edildi. Kahvaltıyı atlamak, kalp hastalıkları, obezite, diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi rahatsızlıklarda artışa neden olabilir. 

Dr. Sims, kadınların kahvaltılarını düzenli yapmalarını ve yeterince protein almalarını tavsiye ediyor.

Soğuk su havuzları

Soğuk su havuzları

Soğuk su hatta buzlu su dolu havuzları görmüşsünüzdür. Bu havuzlarıniltihabı azalttığı, vücudun stres tepkisini güçlendirdiği ve egzersiz sonrası iyileşmeyi hızlandırdığı söyleniyor. Ancak tüm bunlar, erkek bedeni için geçerli.

Kadınlarda neden işe yaramıyor?

Kadınların bedeninde vücut yağ oranı daha yüksek olduğu için kadınlar soğuğa karşı çok daha hassastır. Sonuç olarak, 50 derece altındaki sıcaklıklar kadınlarda erkeklere göre daha güçlü bir stres tepkisine neden olur. Özellikle soğuk su, metabolik faydaları harekete geçirmeden kadınları sempatik sinir sisteminin devre dışı kaldığı (temelde savaş ya da kaç tepkisi) bir duruma sokar. Dr. Sims, kadınların buz gibi sular yerine daha serin sularda da aynı sonuçları elde edebileceğini belirtiyor.

Uzun kardiyolar

Uzun kardiyolar

Kardiyo, kalp atış hızını yükselterek kan dolaşımını ve oksijen tüketimini artıran egzersizlerdir. Düzenli yapıldığında; kalp-damar sağlığını güçlendirir, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler, akciğer kapasitesini artırır ve mutluluk hormonu (endorfin) salgılanmasını sağlar. Kadınlarda kardiyo egzersizlerinin formda ve ince kalmanın anahtarı olduğu söylenir. 

Kadınlarda neden işe yaramıyor?

Kadınlar sadece kardiyo yaptığında, kaslar yağ dokusunu korur ancak kemikler yıpranabilir. Uzun süreli kardiyo egzersizleri ayrıca stres seviyelerini de yükseltebilir. Özellikle yaşlandıkça kadınlar için kas geliştirmek çok önemlidir. Araştırmalar, güçlü kasların vücut yağını azalttığını, kemik kaybını yavaşlattığını, eklemleri güçlendirdiğini, ruh halini ve enerji seviyelerini iyileştirdiğini, bazı kanser türlerinin riskini azalttığını ve hatta bunama riskini bile düşürebileceğini gösteriyor.

Bu nedenle kadınlara kuvvet egzersizleri öneriliyor. Egzersiz rutinlerine daha ağır ağırlıklar eklemeyi, setler halinde çalışmayı deneyin.

Protein tüketmemek

Protein tüketmemek

Protein, uzun yıllar boyunca gözardı edilmişti. Önerilen protein miktarları sürekli olarak azaldı ve bu da insanların (özellikle kadınların) vücut geliştirici değilseniz proteinin önemli olmadığına inanmasına yol açtı. Fakat gerçekte, protein alımı kadınlar için de erkekler kadar (hatta daha da fazla) önemli.

Kadınlarda neden işe yaramıyor?

Kadınlarda düzenli olarak katabolik bir duruma sokan hormon dalgalanmaları vardır. Yani adet ve olgunlaşma döngülerinin belirli aşamalarında aktif olarak kas yıkımı yaşanır. Yeterli miktarda protein tüketmek, özellikle düzenli egzersiz yapıyorsanız, vücudunuzun bu kasları yeniden inşa etmesini sağlar. Ayrıca kemik sağlığı, sinir iletimi ve beyin fonksiyonu için de protein son derece gereklidir.

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Karbonhidrat tüketmemek

Karbonhidrat tüketmemek

Günümüzde düşük karbonhidratlı diyetler, enerji artırmanın ve kilo vermenin hızlı ve kolay bir yolu olarak lanse ediliyor. Fakat tüm karbonhidratlardan vazgeçmek de pek mantıklı değil.

Kadınlarda neden işe yaramıyor?

Yüksek oranda işlenmiş karbonhidratlar kimse için iyi olmasa da, tüm karbonhidratlardan (tam tahıllar, nişastalı sebzeler ve meyveler dahil) vazgeçmek kadınların enerjisini ve sağlığını olumsuz etkiler. Karbonhidratlar vücut için hızlı bir enerji kaynağıdır.

Kadınlar karbonhidrat alımını kestiklerinde kan şekeri seviyelerini koruyamazlar, ruh hallerini dengeleyemezler veya enfeksiyonlarla savaşamazlar. Karbonhidratlar ayrıca kas yapımında proteinle birlikte çalışır ve hipotalamusa 'Yeterince besin alıyoruz; endokrin fonksiyonunu bozmanıza gerek yok' mesajını iletirler.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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