Kadın Sağlığı Uzmanına Göre Kadınların Vücudunu Mahveden Sağlık Trendleri

Kadınların, bilimsel araştırmalara çok sonradan dahil olduğu ve günümüzde bile çoğu bilimsel araştırmanın erkek bedeni üzerinden yapıldığı biliniyor. Amerikalı fizyolog, yazar ve kadın sağlığı uzmanı Dr. Stacy Sims 'kadınlar küçük erkekler değildir' diyerek kadınların kendi hormonları, döngüleri, biyokimyaları, metabolizmaları ve yaşlanma süreçleri olduğunu hatırlatıp bu süreçlerin sağlığımızı nasıl değiştirdiğinden bahsediyor.

Sağlık önerilerinin kadın ve erkekler için farklı olması gerektiğini savunan Sims, özellikle son yıllarda popüler olan bazı trendlerin, aslında kadınlar için hiç de uygun olmadığını söylüyor. Örneğin kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu 'aralıklı oruç' herkes için tavsiye edilse de kadın ve erkek vücudunun bu noktada farklı ihtiyaçları ve dolayısıyla farklı tepkileri olabiliyor.

Sims'e göre kadınların bedenini 'mahveden' sağlık trendleri şu şekilde:

Aralıklı oruç

Soğuk su havuzları

Uzun kardiyolar

Protein tüketmemek

Karbonhidrat tüketmemek

Gelin, bu maddeleri biraz daha detaylandıralım.