Sevgili Akrep, bu hafta başı Venüs ile Plüton karşıtlığı ticari ilişkilerinde veya sözleşmelerinde ciddi bir çekişmenin ortasında kalmana neden oluyor. Hakkını savunduğun bir konuda karşı tarafın agresif tutumuyla karşılaşabilir, hukuki veya resmi bir sürece dahil olabilirsin. Geri adım atmadan, stratejik bir şekilde kendi sınırlarını korumak seni olası sömürülerden kurtarıyor.

Hafta ortasında Venüs ile Uranüs altmışlığı kariyer planlarında ani bir makas değişikliği yapmanı zorunlu kılıyor. Güvendiğin bir projenin aniden iptal olması veya ortaklığın bozulması, seni hızlıca B planını devreye sokmaya itiyor. Kriz anında sergilediğin bu hızlı adaptasyon yeteneği, ayakta kalmanı ve zararı minimuma indirmeni sağlıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay zihnini şüphelerle doldurarak ilişkilerde dedektifliğe soyunmana neden oluyor. İlişkin varsa, partnerinin telefonuna bakma isteği veya söylediği ufak bir yalanı yakalama hırsı aranızda ciddi bir güven krizine yol açabiliyor. Bekarsan, iletişimde olduğun kişinin geçmişini didik didik edip bulduğun detaylar yüzünden kimseye güvenemiyor ve yeni bir ilişkiye başlamaktan tamamen vazgeçiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…