Yunanistan’da Ziyafet, Bodrum’da Kuver: Tatil Destinasyonları Arasındaki Fiyat Farkı Gündem Oldu

Son dönemde 'Yunanistan'da da fiyatlar çok arttı, porsiyonlar küçüldü' iddiaları kulaktan kulağa yayılırken, Türkiye’den sadece 2 saat uzaklıktaki Gümülcine’ye giden bir sosyal medya kullanıcısı ezberleri bozdu. Gittiği restoranda 'En pahalı tabakları getirin, masayı fulleyin' talimatı veren genç, masayı adeta bir lezzet şölenine çevirdi.

Ciğerle yapılan özel kokoreçten dev karides şişlerine, ahtapot ızgaradan kalamara, levrekten dev porsiyonlu zucchini (kabak kızartması) ve çeşit çeşit salatalara kadar tam 11 çeşit lüks yemek sipariş edildi. Yemeğin sonunda ise tatlı ve kahve ikram olarak masaya geldi. Siparişi veren Türk vatandaşı, kalitesine ve porsiyon büyüklüğüne hayran kaldığı bu masa için en az 4 katı hesap beklerken, adisyonda yazan 105,50 Euro (yaklaşık 5.627 TL) karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.