Yunanistan’da Ziyafet, Bodrum’da Kuver: Tatil Destinasyonları Arasındaki Fiyat Farkı Gündem Oldu

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Türkiye’deki fahiş restoran fiyatları ve özellikle Bodrum’daki astronomik adisyonlar, yerli turisti komşu kapısına yönlendirmeye devam ediyor. Sosyal medyada yankı uyandıran bir videoda, 'Yunanistan'da en fazla ne kadar hesap ödeyebilirim?' diyerek masayı donatan bir Türk vatandaşının ödediği adisyon, Türkiye'deki tatil maliyetlerini bir kez daha sorgulattı. Masaya gelen 11 çeşit lüks deniz ürünü ve mezeye rağmen ödenen 5.627 TL (105,50 Euro), akıllara 'Aynı masa Bodrum’da açılsa kaç haneli hesap gelirdi?' sorusunu getirdi.
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Komşuda 11 Çeşit Lüks Menü Şoku
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Bodrum Bu Yaz Bomboş Kaldı
Bodrum’da Olsaydı Adisyon Kaç Haneli Olurdu?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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