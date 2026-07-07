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Yunanistan’da Ziyafet, Bodrum’da Kuver: Tatil Destinasyonları Arasındaki Fiyat Farkı Gündem Oldu

Yunanistan’da Ziyafet, Bodrum’da Kuver: Tatil Destinasyonları Arasındaki Fiyat Farkı Gündem Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 14:16

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Türkiye’deki fahiş restoran fiyatları ve özellikle Bodrum’daki astronomik adisyonlar, yerli turisti komşu kapısına yönlendirmeye devam ediyor. Sosyal medyada yankı uyandıran bir videoda, 'Yunanistan'da en fazla ne kadar hesap ödeyebilirim?' diyerek masayı donatan bir Türk vatandaşının ödediği adisyon, Türkiye'deki tatil maliyetlerini bir kez daha sorgulattı. Masaya gelen 11 çeşit lüks deniz ürünü ve mezeye rağmen ödenen 5.627 TL (105,50 Euro), akıllara 'Aynı masa Bodrum’da açılsa kaç haneli hesap gelirdi?' sorusunu getirdi.

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Komşuda 11 Çeşit Lüks Menü Şoku

Komşuda 11 Çeşit Lüks Menü Şoku

Son dönemde 'Yunanistan'da da fiyatlar çok arttı, porsiyonlar küçüldü' iddiaları kulaktan kulağa yayılırken, Türkiye’den sadece 2 saat uzaklıktaki Gümülcine’ye giden bir sosyal medya kullanıcısı ezberleri bozdu. Gittiği restoranda 'En pahalı tabakları getirin, masayı fulleyin' talimatı veren genç, masayı adeta bir lezzet şölenine çevirdi.

Ciğerle yapılan özel kokoreçten dev karides şişlerine, ahtapot ızgaradan kalamara, levrekten dev porsiyonlu zucchini (kabak kızartması) ve çeşit çeşit salatalara kadar tam 11 çeşit lüks yemek sipariş edildi. Yemeğin sonunda ise tatlı ve kahve ikram olarak masaya geldi. Siparişi veren Türk vatandaşı, kalitesine ve porsiyon büyüklüğüne hayran kaldığı bu masa için en az 4 katı hesap beklerken, adisyonda yazan 105,50 Euro (yaklaşık 5.627 TL) karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bodrum Bu Yaz Bomboş Kaldı

Bodrum Bu Yaz Bomboş Kaldı

Yunanistan’da krallar gibi donatılan bir masaya ödenen bu tutar, Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum’daki acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada Bodrum’dan video paylaşan birçok kullanıcı ve esnaf, ilçenin bu yaz adeta 'terk edilmiş şehir' gibi bomboş kaldığını gözler önüne seriyor. Yüksek enflasyon, fırsatçılık ve fahiş fiyat politikaları nedeniyle artık orta geliri geçtik; üst gelir grubunun bile Bodrum’da tatil yapması neredeyse imkansız hale geldi.

Bodrum’da Olsaydı Adisyon Kaç Haneli Olurdu?

Bodrum’da Olsaydı Adisyon Kaç Haneli Olurdu?

Gümülcine'de 5.627 TL ödenen bu zengin deniz ürünü menüsü, bugün Bodrum’daki popüler bir beach club ya da lüks bir restoranda istenseydi, sadece başlangıç mezeleri ve kuver ücreti bu tutarı rahatlıkla aşabiliyor. Bodrum’da tek bir porsiyon ahtapot veya karidesin binlerce liraya satıldığı göz önüne alındığında, videodaki 11 çeşitlik aynı masanın Bodrum faturası rahatlıkla 30-40 bin TL bandına ulaşabiliyor, hatta sınırları zorlayarak 5 haneli rakamların üst sıralarına yerleşebiliyor. İnsanların kendi ülkelerinde tatil yapamayıp komşu ülkelere akın etmesi, Türk turizminin önümüzdeki dönemde fiyat politikalarını ciddi şekilde gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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