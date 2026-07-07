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Ne Elektrik Ne Filtre Lazım: Deniz Suyunu İçme Suyuna Döndürmenin Yolunu Buldular

Ne Elektrik Ne Filtre Lazım: Deniz Suyunu İçme Suyuna Döndürmenin Yolunu Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 11:54
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İtalyan tasarımcı Gabriele Diamanti, elektrik enerjisi ya da kimyasal filtre kullanımına gerek duymadan deniz suyunu içilebilir hale getiren bir sistem geliştirdi. Eliodomestico adı verilen bu çevre dostu cihaz, sadece güneş enerjisinden yararlanarak günde yaklaşık 5 litre temiz içme suyu üretiyor. Tasarım, temiz su kaynaklarına erişimi sınırlı olan ve elektrik altyapısı bulunmayan kurak kıyı bölgeleri için düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://inhabitat.com/eliodomestico-s...
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Tamamen doğal malzemelerden üretilen sistem doğadaki su döngüsünü taklit ediyor

Tamamen doğal malzemelerden üretilen sistem doğadaki su döngüsünü taklit ediyor

Geri dönüştürülmüş plastik, çinko ve pişmiş toprak (terrakota) gibi kolayca tedarik edilebilen malzemelerden inşa edilen sistem, karmaşık mekanik parçalar içermiyor. Cihazın üst haznesine doldurulan tuzlu su, gün boyunca güneş ışınlarının etkisiyle ısınıp buharlaşıyor. Ortaya çıkan su buharı alt bölmeye doğru yönlendirilerek burada yeniden yoğunlaşıyor ve sıvı hale geliyor. Bu işlem esnasında tuz ve diğer tüm yabancı mineraller üst haznede kalıyor, alt bölmede ise saf içme suyu birikiyor.

Yerel zanaatkarlar tarafından üretilebilen cihaz bakım maliyetini ortadan kaldırıyor

Yerel zanaatkarlar tarafından üretilebilen cihaz bakım maliyetini ortadan kaldırıyor

Orta Doğu'da gerçekleştirilen saha gözlemlerinden ilham alınarak projelendirilen Eliodomestico, Prix Émile Hermès tasarım yarışmasında finalistler arasında yer almayı başardı. Cihaz, değiştirilebilir filtre panellerine veya harici yakıtlara ihtiyaç duymadığı için işletme maliyeti oluşturmuyor. Tasarımcının açık kaynak olarak paylaştığı proje şeması sayesinde, dünyanın farklı bölgelerindeki yerel ustalar yerel malzemeleri kullanarak bu arıtma ünitelerini kolaylıkla imal edebiliyor.

Altyapı yetersizliği yaşanan bölgelerde sürdürülebilir bir çözüm imkanı doğuyor

Altyapı yetersizliği yaşanan bölgelerde sürdürülebilir bir çözüm imkanı doğuyor

Küresel iklim krizi ve kuraklık nedeniyle temiz suya erişim sorunu yaşayan topluluklar, bu sistem sayesinde dışa bağımlı kalmadan kendi su ihtiyaçlarını karşılama şansı yakalıyor. Tamamen ekolojik prensiplerle çalışan ve herhangi bir karbon emisyonuna yol açmayan bu teknoloji, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde yaşam standartlarını yukarı çekmeyi hedefliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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