Ne Elektrik Ne Filtre Lazım: Deniz Suyunu İçme Suyuna Döndürmenin Yolunu Buldular

İtalyan tasarımcı Gabriele Diamanti, elektrik enerjisi ya da kimyasal filtre kullanımına gerek duymadan deniz suyunu içilebilir hale getiren bir sistem geliştirdi. Eliodomestico adı verilen bu çevre dostu cihaz, sadece güneş enerjisinden yararlanarak günde yaklaşık 5 litre temiz içme suyu üretiyor. Tasarım, temiz su kaynaklarına erişimi sınırlı olan ve elektrik altyapısı bulunmayan kurak kıyı bölgeleri için düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.

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