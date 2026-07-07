Ne Elektrik Ne Filtre Lazım: Deniz Suyunu İçme Suyuna Döndürmenin Yolunu Buldular
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Kaynak: https://inhabitat.com/eliodomestico-s...
İtalyan tasarımcı Gabriele Diamanti, elektrik enerjisi ya da kimyasal filtre kullanımına gerek duymadan deniz suyunu içilebilir hale getiren bir sistem geliştirdi. Eliodomestico adı verilen bu çevre dostu cihaz, sadece güneş enerjisinden yararlanarak günde yaklaşık 5 litre temiz içme suyu üretiyor. Tasarım, temiz su kaynaklarına erişimi sınırlı olan ve elektrik altyapısı bulunmayan kurak kıyı bölgeleri için düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.
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Tamamen doğal malzemelerden üretilen sistem doğadaki su döngüsünü taklit ediyor
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Yerel zanaatkarlar tarafından üretilebilen cihaz bakım maliyetini ortadan kaldırıyor
Altyapı yetersizliği yaşanan bölgelerde sürdürülebilir bir çözüm imkanı doğuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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