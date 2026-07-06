35 Milyon Dolarlık Devasa Malikaneyi Sadece 10 Dolara Sattılar
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ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Alpine bölgesinde yer alan ve vergi kayıtlarında 35,5 milyon dolar değer biçilen lüks bir malikanenin 10 dolar gibi sembolik bir bedelle el değiştirdiği belirlendi. Mart 2025'te gerçekleşen tapu işlemlerine göre, eyaletin en yüksek değerli mülkleri arasında gösterilen bu taşınmaz, Malezya’nın cezaevinde bulunan eski Başbakanı Najib Razak’ın damadı Daniyar Kessikbayev’e geçiş yaptı. Söz konusu satışın, Malezya’da milyar dolarlık yolsuzluk davalarıyla anılan eski başbakan ailesinin varlık hareketleri açısından dikkat çektiği ifade edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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