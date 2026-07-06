35 Milyon Dolarlık Devasa Malikaneyi Sadece 10 Dolara Sattılar

İlk olarak 2011 yılında 34 milyon dolar fiyatla piyasaya sürülen konut, bir yıl sonra Kessikbayev ile bağlantılı anonim bir paravan şirkete 20 milyon dolar nakit ödeme yapılarak devredildi ve dönemin eyalet rekorunu kırdı. Son dönemde ise eski başbakanın eşi Rosmah Mansor’un mülkü Britanya Virjin Adaları merkezli bir şirkete gizli bir sözleşmeyle devrettiği iddiaları Malezya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Taraflar bu iddiaları kesin bir dille reddederken, emniyet birimlerine şikayette bulunarak yasal süreç başlattı.