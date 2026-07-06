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Yaşam
35 Milyon Dolarlık Devasa Malikaneyi Sadece 10 Dolara Sattılar

35 Milyon Dolarlık Devasa Malikaneyi Sadece 10 Dolara Sattılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 15:10
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ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Alpine bölgesinde yer alan ve vergi kayıtlarında 35,5 milyon dolar değer biçilen lüks bir malikanenin 10 dolar gibi sembolik bir bedelle el değiştirdiği belirlendi. Mart 2025'te gerçekleşen tapu işlemlerine göre, eyaletin en yüksek değerli mülkleri arasında gösterilen bu taşınmaz, Malezya’nın cezaevinde bulunan eski Başbakanı Najib Razak’ın damadı Daniyar Kessikbayev’e geçiş yaptı. Söz konusu satışın, Malezya’da milyar dolarlık yolsuzluk davalarıyla anılan eski başbakan ailesinin varlık hareketleri açısından dikkat çektiği ifade edildi.

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Satış Geçmişi Nakit Ödemelerle ve Paravan Şirket İddialarıyla Öne Çıkıyor

Satış Geçmişi Nakit Ödemelerle ve Paravan Şirket İddialarıyla Öne Çıkıyor

İlk olarak 2011 yılında 34 milyon dolar fiyatla piyasaya sürülen konut, bir yıl sonra Kessikbayev ile bağlantılı anonim bir paravan şirkete 20 milyon dolar nakit ödeme yapılarak devredildi ve dönemin eyalet rekorunu kırdı. Son dönemde ise eski başbakanın eşi Rosmah Mansor’un mülkü Britanya Virjin Adaları merkezli bir şirkete gizli bir sözleşmeyle devrettiği iddiaları Malezya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Taraflar bu iddiaları kesin bir dille reddederken, emniyet birimlerine şikayette bulunarak yasal süreç başlattı.

Alıcının Geçmişteki Benzer Gayrimenkul İşlemleri New York Mahkemelerine Taşındı

Alıcının Geçmişteki Benzer Gayrimenkul İşlemleri New York Mahkemelerine Taşındı

Daniyar Kessikbayev’in benzer şekilde düşük bedelli lüks mülk edinimleri, daha önce New York’taki Plaza Hotel’de bulunan 20 milyon dolarlık bir daireyi vekaletname yetkisiyle annesinden 1 dolar karşılığında devralmasıyla da biliniyor. Bu işlem, Kazakistan’ın eski lideri Nursultan Nazarbayev’in kardeşi Bolat Nazarbayev tarafından açılan ve 100 milyon doları aşan dolandırıcılık davalarına konu oluşturdu. 2014 yılında taraflar arasında varılan mahkeme dışı anlaşma uyarınca Kessikbayev otel dairesini geri verirken, Alpine’deki malikane üzerindeki haklarını korumayı başardı.

Dev Boyutlardaki Malikane Sosyal Alanları ve Lüks Donatılarıyla Dikkat Çekiyor

Dev Boyutlardaki Malikane Sosyal Alanları ve Lüks Donatılarıyla Dikkat Çekiyor

Yaklaşık 3 hektardan fazla bir arazi üzerinde konumlanan ve 1.600 metrekare kapalı alana sahip olan 9 odalı konut, zengin altyapı olanaklarını bünyesinde barındırıyor. Taşınmazın içinde tam boy basketbol sahası, bowling salonu, sinema odası, kütüphane, şarap mahzeni ve iki adet yüzme havuzu gibi alanlar yer alıyor. İlk sahipleri tarafından 2000 yılında inşa edilen yapı, geçirdiği restorasyonlar ve el değiştirme süreçlerine rağmen bölgenin en lüks mimari örnekleri arasında varlığını sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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