Tarlalarını Bilerek Su Altında Bırakıyorlar: Başta Kimsenin Anlam Veremediği Proje Doğayı Korudu
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Kaynak: https://birdreturns.org/program/farml...
Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen yeni bir tarımsal koruma modeli, modern tarım faaliyetleri ile vahşi yaşamın uyum içinde sürdürülebileceğini gözler önüne seriyor. Amerikalı üreticiler, arazilerini planlı şekilde suyla doldurarak geçmişte bölgede sıkça rastlanan ancak zamanla yok olan 'çayır çukurlarını' yeniden canlandırıyor. 'Geçici sulak alan' olarak adlandırılan bu uygulama, göçmen kuş sürüleri için hayati bir durak noktası oluştururken, tarım topraklarının kalitesini de yukarı taşıyor.
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Tarımsal araziler planlı sulama yöntemleriyle göçmen kuşların kullanımına sunuluyor
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Hassas zamanlama sayesinde kuş popülasyonlarında ciddi artışlar kaydediliyor
Mevsimsel su baskınları tarım topraklarının verimliliğini doğrudan artırıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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