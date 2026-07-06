Tarlalarını Bilerek Su Altında Bırakıyorlar: Başta Kimsenin Anlam Veremediği Proje Doğayı Korudu

Uygulamanın başarıya ulaşmasında göç dönemleri ile sulama zamanlamasının uyumu kritik bir rol oynuyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında, kıyı kuşları ile turnaların geçiş takvimine uygun olarak tarlalar suyla kaplanıyor. Pasifik Göç Yolu üzerinde seyahat eden milyonlarca canlı, bu sığ sularda ve çamurlu arazilerde ihtiyaç duyduğu besine ulaşıyor. Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, bu geçici alanlardaki kuş yoğunluğunun standart tarlalara oranla 3,5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.