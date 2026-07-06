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Tarlalarını Bilerek Su Altında Bırakıyorlar: Başta Kimsenin Anlam Veremediği Proje Doğayı Korudu

Tarlalarını Bilerek Su Altında Bırakıyorlar: Başta Kimsenin Anlam Veremediği Proje Doğayı Korudu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 14:09
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Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen yeni bir tarımsal koruma modeli, modern tarım faaliyetleri ile vahşi yaşamın uyum içinde sürdürülebileceğini gözler önüne seriyor. Amerikalı üreticiler, arazilerini planlı şekilde suyla doldurarak geçmişte bölgede sıkça rastlanan ancak zamanla yok olan 'çayır çukurlarını' yeniden canlandırıyor. 'Geçici sulak alan' olarak adlandırılan bu uygulama, göçmen kuş sürüleri için hayati bir durak noktası oluştururken, tarım topraklarının kalitesini de yukarı taşıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://birdreturns.org/program/farml...
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Tarımsal araziler planlı sulama yöntemleriyle göçmen kuşların kullanımına sunuluyor

Tarımsal araziler planlı sulama yöntemleriyle göçmen kuşların kullanımına sunuluyor

California eyaletinin Central Valley bölgesi ile Mississippi Deltası gibi yoğun tarım yapılan sahalarda hayata geçirilen bu dinamik model, doğa koruma stratejilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. The Nature Conservancy kuruluşu tarafından yürütülen BirdReturns gibi programlar vasıtasıyla, hasat sonrasındaki düşük rakımlı tarlalarını belirli dönemlerde sulayan çiftçilere maddi destek sağlanıyor. Tarımsal faaliyetlerin genişlemesiyle geçmişte kurutulan sulak alanların yapay bir simülasyonunu oluşturan bu yöntem, göç hatlarındaki kuş gruplarına güvenli alanlar sunuyor.

Hassas zamanlama sayesinde kuş popülasyonlarında ciddi artışlar kaydediliyor

Hassas zamanlama sayesinde kuş popülasyonlarında ciddi artışlar kaydediliyor

Uygulamanın başarıya ulaşmasında göç dönemleri ile sulama zamanlamasının uyumu kritik bir rol oynuyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında, kıyı kuşları ile turnaların geçiş takvimine uygun olarak tarlalar suyla kaplanıyor. Pasifik Göç Yolu üzerinde seyahat eden milyonlarca canlı, bu sığ sularda ve çamurlu arazilerde ihtiyaç duyduğu besine ulaşıyor. Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, bu geçici alanlardaki kuş yoğunluğunun standart tarlalara oranla 3,5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Mevsimsel su baskınları tarım topraklarının verimliliğini doğrudan artırıyor

Mevsimsel su baskınları tarım topraklarının verimliliğini doğrudan artırıyor

Söz konusu yöntem, ekolojik faydalarının yanı sıra üreticilere de toprağı iyileştirme noktasında önemli avantajlar sunuyor. Dönemsel su birikintileri, kuşların hareketliliğiyle birleşerek organik atıkların hızla parçalanmasını ve besin döngüsünün hızlanmasını sağlıyor. Yeraltı su kaynaklarını besleyen ve erozyon riskini minimuma indiren bu sistem, sonraki ekim sezonlarında ürün rekoltesine zarar vermeden toprağın uzun vadeli üretkenliğini güvence altına alıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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