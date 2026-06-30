Sevgili Akrep, bu Temmuz ayına ufuklarını genişletecek eğitimleri ve uzak mesafeli seyahat planlarını tamamen yenileyerek adım atacaksın. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı, yurt dışı bağlantılı bir iş başvurusunu, hukuki bir sürecin lehe dönmesini veya akademik alanda yepyeni bir dönemi başlatman için sana taze bir enerji sunacak. Bu süreçte inançlarını yenilerken, dünyaya çok daha geniş bir vizyonla bakmanın getirdiği o derin aydınlanmayı yaşayacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde zihinsel sınırlarını aştıktan sonra, dikkatini tamamen kariyer hedeflerine ve toplum önündeki duruşuna çevireceksin. Üstlerinle önemli toplantılar yapacak, sektöründe adını duyuracak projelere imza atacak ve mesleki statünü yükselteceksin. Yeni bir sektöre adım atacak veya mevcut işinde daha fazla sorumluluk üstleneceksin. Bu ay kariyer basamaklarında yaratacağın bu kararlı atmosfer, gücünü ispatlamana büyük bir katkı sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın son günlerinde sosyal çevre ve kalabalıklar alanında oldukça hareketli bir döneme gireceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yakın arkadaş grubunuzla organizasyonlara katılacak, ilişkine ortak dostlukların enerjisini katacaksın. Bekar bir Akrep isen, kalabalık bir festivalde veya arkadaşının düzenlediği bir partide tanışacağın son derece popüler biriyle aranda çok hızlı bir çekim başlayacak. Öz güveniyle dikkatini çeken bu kişiyle yaşayacağın eğlenceli anlar, kalbinde sosyal bir heyecan yaratacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…