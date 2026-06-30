Sevgili Akrep, bu Temmuz ayı senin için uluslararası bağlantılarını ve medya projelerini baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir vize onayını, ertelenen bir akademik tezi veya yurt dışı müşterilerinle yaşadığın iletişim krizlerini kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan yayıncılık işlerini tamamlarken, vizyoner yeteneklerini tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında keşif odaklı kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru üstlerinle yapacağın başarılı kariyer görüşmelerine zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu bilge duruşun, yakın zamanda alacağın ünvan değişiklikleriyle taçlanarak karşına çok daha prestijli bir makam çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her vizyoner adım, seni sektöründe daha saygın hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…