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Bebekli Bir Evi En Doğru Şekilde Nasıl Temizleyeceğini Anlatıyoruz!

etiket Bebekli Bir Evi En Doğru Şekilde Nasıl Temizleyeceğini Anlatıyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 09:31
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Ebeveyn olmak dünyanın en harika duygularından biri. Evde minicik bir bebeğin olması o eve bambaşka bir sıcaklık, bambaşka bir koku getiriyor. Tabii bir de işin temizlik tarafı var. Çünkü bebekli ev demek; yere düşen oyuncaklar, aniden dökülen mamalar demek. Ama merak etme, bebekli ev temizliği gözünde büyüdüğü kadar korkutucu olmak zorunda değil.  

Biz sizin için araştırdık: Bebekli bir ev nasıl temizlendir? Hadi hep birlikte bakalım.

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1. Öncelikle panik yok çünkü bebekli evde kusursuzluk diye bir şey yok...

Bebekli bir evde her şeyin her an derli toplu olması tamamen şehir efsanesi. Çünkü daha sen bir yeri toplarken başka bir yerde oyuncak sepeti devrilebilir. Bu yüzden ilk kural şu: Ev olabildiği  kadar temiz olsun. Çünkü bebekli ev dediğin biraz düzen, biraz kaos, bolca sevgi ve arada bir “Ben bu ıslak mendili nereye koydum?” telaşıdır.

2. Günlük küçük dokunuşlar büyük krizi önler!

Bebekli evde temizlik işini biriktirince olay bir anda hafta sonu maratonuna dönüşebilir. O yüzden her gün küçük küçük toparlamak çok daha kurtarıcı olur.  Burada amaç evi showroom gibi yapmak değil. Zaten bebekli evde showroom havası en fazla 7 dakika sürüyor, o da iyi ihtimalle. Ama küçük rutinlerle evin genel temizliğini korumak hem seni rahatlatır hem de gün içinde “Her şey üstüme geliyor” hissini azaltır.

3. Yerler bebekli evde başroldür!

Bebek emeklemeye başladığında evdeki her zemin minik eller için temas noktasıdır. Bu yüzden yer temizliği bebekli evde ekstra önem kazanıyor. Ama burada bütün işi sen yapmak zorunda değilsin. Sen yaka iğnen minik bebişini al, bir köşeye otur. Robot süpürge günlük tozu, kırıntıyı ve minik dağınıklıkları senin yerine halletsin.

4. Bebek odasında az eşya, çok rahatlık!

Bebek odası ne kadar sade olursa temizliği de o kadar kolay olur. Çok fazla biblo, açık raf, peluş oyuncak ve minik dekoratif eşya bir süre sonra toz toplama ekibine dönüşebilir. Oyuncakları kapaklı kutularda toplamak ve yüzeyleri mümkün olduğunca sade bırakmak işini kolaylaştırır. Hem oda daha ferah görünür hem de temizlik yaparken “Bunların hepsini tek tek kaldırmam mı gerekiyor?” diye içinden küçük bir isyan geçirmezsin.

5. Hava kalitesini de temizlik rutinine dahil et!

5. Hava kalitesini de temizlik rutinine dahil et!

Bebekli evde temizlik sadece yerleri süpürmek ya da yüzeyleri silmekle bitmiyor. Evin havası da en az yüzeyler kadar önemli Bu noktada hava temizleyiciler de evdeki rutine destek olabilir. Özellikle bebek odası, salon gibi sık vakit geçirilen alanlarda havanın daha ferah hissedilmesi ebeveyn olarak içini rahatlatabilir. 

Tabii burada küçük bir not: 'Önce doktorunuza danışın' çünkü  bebekli evde kullanacağın her üründe olduğu gibi cihazların kullanım talimatlarına dikkat etmek ve odaya uygun şekilde kullanmak önemli.

6. Kimyasal ürünlerde “Az ve Doğru” mantığıyla ilerlemelisin.

Bebekli evde temizlik ürünü seçerken kokusu ağır, yoğun kimyasal hissi veren ürünler yerine daha nazik seçeneklere yönelmek iyi olur. Özellikle bebeğin temas ettiği yüzeylerde, mama sandalyesinde, oyun alanında ve oyuncaklarda kullanılan ürünlerin içeriğine dikkat etmek gerekir.

7. Oyuncak temizliğini atlama.

Oyuncaklar bebekli evin en gezgin üyeleri olabilir. Bir bakarsın yerde, bir bakarsın koltuğun altında, bir bakarsın bebeğin ağzında… Bu yüzden oyuncakları düzenli aralıklarla temizlemek önemli. Yıkanabilir oyuncakları uygun şekilde yıkayabilir, sert yüzeyli oyuncakları nazikçe silebilirsin.

8. Hem süpüren hem silen teknoloji mutfakta hayatını kolaylaştırabilir.

8. Hem süpüren hem silen teknoloji mutfakta hayatını kolaylaştırabilir.

Bebekli evde mutfak tam bir hareket alanı: Mama hazırlanır, kaşık düşer, sandalye çevresinde minik bir yemek haritası oluşur. Bu yüzden mama sonrası hızlıca tezgâhı silmek ve yere dökülenleri bekletmeden toparlamak işini çok kolaylaştırır. Tabii her kırıntının peşinden sen koşmak zorunda değilsin; Philips’in hem süpüren hem silen teknolojisi, bu küçük mama kazalarında sana pratik bir destek olabilir. Sen de o sırada “Evet, bugün de mutfak savaşından sağ çıktık” diye kendine küçük bir aferin verebilirsin.

9. Çamaşır konusu: minik kıyafetler, büyük mesai...

Bebek kıyafetleri küçük olabilir ama çamaşır etkileri devasa. Bir bakmışsın minicik çoraplar, tulumlar, battaniyeler ve ağız bezleri sepeti doldurmuş. Burada işin sırrı çamaşırı çok biriktirmemek ve bebek tekstillerini ayrı bir düzende takip etmek. Kıyafetleri kullanım sıklığına göre ayırmak, küçük parçalar için ayrı bir file kullanmak ve lekeleri bekletmeden müdahale etmek hayatını kolaylaştırır.

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10. Bebekli evde temizlik önemli ama senin dinlenmen de en az onun kadar önemli.

Her şeyi aynı gün, aynı anda, kusursuz yapmak zorunda değilsin. Bazen robot süpürge çalışırken sen kahveni içebilirsin. Bazen oyuncaklar yerde kalabilir. Bazen de “Bugünlük bu kadar yeter” demek en doğru temizlik kararı olabilir.

Çünkü bebekli bir evde en güzel şey tertemiz raflar değil; huzurlu bir ortam, güvenli bir alan ve kendini tüketmeden kurduğun o sıcak düzen. Evet, ev temiz olsun. Ama sen de iyi ol. Çünkü bu evin en önemli parçası sadece minik bebeğin değil, ona sevgiyle bakan sensin.

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miray soysal
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