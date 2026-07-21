Bebekli Bir Evi En Doğru Şekilde Nasıl Temizleyeceğini Anlatıyoruz!
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Ebeveyn olmak dünyanın en harika duygularından biri. Evde minicik bir bebeğin olması o eve bambaşka bir sıcaklık, bambaşka bir koku getiriyor. Tabii bir de işin temizlik tarafı var. Çünkü bebekli ev demek; yere düşen oyuncaklar, aniden dökülen mamalar demek. Ama merak etme, bebekli ev temizliği gözünde büyüdüğü kadar korkutucu olmak zorunda değil.
Biz sizin için araştırdık: Bebekli bir ev nasıl temizlendir? Hadi hep birlikte bakalım.
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1. Öncelikle panik yok çünkü bebekli evde kusursuzluk diye bir şey yok...
2. Günlük küçük dokunuşlar büyük krizi önler!
3. Yerler bebekli evde başroldür!
4. Bebek odasında az eşya, çok rahatlık!
5. Hava kalitesini de temizlik rutinine dahil et!
6. Kimyasal ürünlerde “Az ve Doğru” mantığıyla ilerlemelisin.
7. Oyuncak temizliğini atlama.
8. Hem süpüren hem silen teknoloji mutfakta hayatını kolaylaştırabilir.
9. Çamaşır konusu: minik kıyafetler, büyük mesai...
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10. Bebekli evde temizlik önemli ama senin dinlenmen de en az onun kadar önemli.
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