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Daha 17 Dizisinde Büyük Değişiklik: Son Yaz ve Güneşin Kızları'nın Senaristi Ekibe Katıldı

Daha 17 Dizisinde Büyük Değişiklik: Son Yaz ve Güneşin Kızları'nın Senaristi Ekibe Katıldı

Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 09:20
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede zirvedeki yerini almaya başaran Daha 17, yaz dizisi olmasına rağmen aldığı yüksek reytinglerle gündem olmuştu. Kısa sürede 7 reyting gören dizi, son bölümünde Dünya Kupası finaliyle çakışması sebebiyle düşüş yaşadı ve 3. sıraya geriledi. Senaryonun ilerlemediğine dair eleştiriler de göz önüne alınarak dizinin senaryo ekibine ünlü bir senarist dahil oldu.

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2026 yazının en çok konuşulan dizisi olan Daha 17, genç oyuncularıyla birlikte muhteşem bir başarı yakaladı.

2026 yazının en çok konuşulan dizisi olan Daha 17, genç oyuncularıyla birlikte muhteşem bir başarı yakaladı.

Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Helin Elveren gibi isimlerin büyük başarı yakaladığı dizi senaryosuyla da çok beğenildi. Kısa sürede büyük başarı yakalayan dizi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide rol alan oyuncuların attığı adım gündem olurken sosyal medya takipçileri de 1 milyonu geçti.

Ancak dizide son dönemde senaryonun ilerlemediğine dair iddialar konuşulmaya başlandı.

Ancak dizide son dönemde senaryonun ilerlemediğine dair iddialar konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu dizi olan Daha 17'de senaryoya dair eleştiriler de ekibin dikkatini çekti. Senaryonun ilerlemediğine dair yapılan yorumların ardından ekibe Son Yaz ve Güneşin Kızları dizilerinin senaristi Cenk Boğatur dahil oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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