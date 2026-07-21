Daha 17 Dizisinde Büyük Değişiklik: Son Yaz ve Güneşin Kızları'nın Senaristi Ekibe Katıldı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede zirvedeki yerini almaya başaran Daha 17, yaz dizisi olmasına rağmen aldığı yüksek reytinglerle gündem olmuştu. Kısa sürede 7 reyting gören dizi, son bölümünde Dünya Kupası finaliyle çakışması sebebiyle düşüş yaşadı ve 3. sıraya geriledi. Senaryonun ilerlemediğine dair eleştiriler de göz önüne alınarak dizinin senaryo ekibine ünlü bir senarist dahil oldu.
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2026 yazının en çok konuşulan dizisi olan Daha 17, genç oyuncularıyla birlikte muhteşem bir başarı yakaladı.
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Ancak dizide son dönemde senaryonun ilerlemediğine dair iddialar konuşulmaya başlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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