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2026 Dünya Kupası'nın Yayıncısı TRT İzleyicilerin Gözünde Sınıfta Kaldı

2026 Dünya Kupası'nın Yayıncısı TRT İzleyicilerin Gözünde Sınıfta Kaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.07.2026 - 17:21
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İspanya'nın kazandığı 2026 Dünya Kupası sürpriz sonuçları, peri masalları ve insan hikayeleriyle ilginç bir turnuva oldu. 24 yıllık bir aradan sonra Türkiye Milli Takımı'nın katıldığı bu turnuvada yayıncı kuruluş TRT'den de beklentiler haliyle yüksekti. Ancak gerek yayın tercihleri gerek reji hatalarıyla TRT izleyici gözünde eleştiri aldı.

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Pek çok kalemde alınan TRT payı ve tarafsızlık ilkesini çiğnediği konusunda sık sık eleştiri alan TRT'den yayıncılık konusunda beklentiler büyüktü.

Pek çok kalemde alınan TRT payı ve tarafsızlık ilkesini çiğnediği konusunda sık sık eleştiri alan TRT'den yayıncılık konusunda beklentiler büyüktü.

Kurum maliyetler nedeniyle 4K yayın yapılmayacağını açıklayınca izleyiciler bu karara tepki gösterdi. TRT'nin 4K yayın yapan kanalı ise turnuva boyunca spor dışı içeriklere yöneldi.

Reklam sıklığı tepki çekti.

Reklam sıklığı tepki çekti.

Maçlardaki sevinç gösterilerinin maç sırasındaki ortamın izleyiciye yansıtılmaması ve sık sık yayınlayan reklam kuşağı seyircilerin tepkisini çekti. Reklam yoğunluğu futbol heyecanının önüne geçti.

Spikerler de eleştirilerden nasibini aldı. Mısır'ın Yeni Zelanda'dan yediği golde spiker sessiz kalınca tarafsızlık eleştirileri geldi.

Yeni Zelanda İran maçında uzun süre takımlar karıştırıldı.

Yeni Zelanda İran maçında uzun süre takımlar karıştırıldı.

Karşılaşmanın belli bir bölümünde İran ataklarını Yeni Zelanda gibi, Yeni Zelanda ataklarını da İran gibi anlatan spiker, Mehdi Taremi’nin yakın çekim ekrana gelmesiyle hatasını anlatı ve kendini düzeltti.

Bir reji skandalı da Katar Kanada maçında yaşandı.

Bir reji skandalı da Katar Kanada maçında yaşandı.

22. dakikada Katarlı oyuncu sakatlanınca hakem oyunu durdurup sağlık ekibini çağırırken TRT spikeri Erdoğan Arıkan “su molası” anonsu yaparak yayını reklama götürdü. Maç devam ederken hatasını fark eden reji yaklaşık 1,5 dakika sonra apar topar yayına döndü. Ancak kısa süre sonra hakem bu kez gerçek su molası işaretini verince TRT yine reklama gitti.

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Son skandal da devre arası şovunda yaşandı.

Son skandal da devre arası şovunda yaşandı.

Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS'nin sahne aldığı gösteri yerine reklam kuşağı yayınlandı. Gösterinin başlamasıyla TRT 1 apar topar maçın yorumlandığı TRT Spor kanalıyla ortak yayına geçti. Tüm dünyanın mest olduğu ve adeta yıldızlar geçitine dönen bu özel gösteri dünyada sadece Türkiye'den izlenemedi.

4K ve reklam skandallarıyla başlayan turnuva final maçıyla da bitmedi.

4K ve reklam skandallarıyla başlayan turnuva final maçıyla da bitmedi.

İspanya'nın Arjantin'i devirerek Dünya Kupası'na uzanmasının ardından aniden reklama girildi ve izleyiciler oyuncuların sevinçlerini veya üzüntülerini izleyemedi. Sahada yaşananlar sosyal medya aracılığıyla öğrenildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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