2026 Dünya Kupası'nın Yayıncısı TRT İzleyicilerin Gözünde Sınıfta Kaldı
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İspanya'nın kazandığı 2026 Dünya Kupası sürpriz sonuçları, peri masalları ve insan hikayeleriyle ilginç bir turnuva oldu. 24 yıllık bir aradan sonra Türkiye Milli Takımı'nın katıldığı bu turnuvada yayıncı kuruluş TRT'den de beklentiler haliyle yüksekti. Ancak gerek yayın tercihleri gerek reji hatalarıyla TRT izleyici gözünde eleştiri aldı.
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Pek çok kalemde alınan TRT payı ve tarafsızlık ilkesini çiğnediği konusunda sık sık eleştiri alan TRT'den yayıncılık konusunda beklentiler büyüktü.
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Reklam sıklığı tepki çekti.
Spikerler de eleştirilerden nasibini aldı. Mısır'ın Yeni Zelanda'dan yediği golde spiker sessiz kalınca tarafsızlık eleştirileri geldi.
Yeni Zelanda İran maçında uzun süre takımlar karıştırıldı.
Bir reji skandalı da Katar Kanada maçında yaşandı.
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Son skandal da devre arası şovunda yaşandı.
4K ve reklam skandallarıyla başlayan turnuva final maçıyla da bitmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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