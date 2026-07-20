article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası Finaline Damga Vuran 19 Kehaneti: Messi ve Yamal Arasındaki Tesadüfler Zinciri Şoke Etti

etiket Dünya Kupası Finaline Damga Vuran 19 Kehaneti: Messi ve Yamal Arasındaki Tesadüfler Zinciri Şoke Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.07.2026 - 11:24 Son Güncelleme: 20.07.2026 - 11:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İspanya'nın Arjantin'i devirerek şampiyonluğa ulaştığı tarihi Dünya Kupası finalinin yankıları sürerken, sosyal medya Lionel Messi ve Lamine Yamal etrafında şekillenen gizemli '19' tesadüfleriyle çalkalanıyor.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Futbol dünyası, İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı unutulmaz finalin sadece sahadaki mücadelesini değil, perde arkasındaki inanılmaz tesadüfleri konuşuyor.

Futbol dünyası, İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı unutulmaz finalin sadece sahadaki mücadelesini değil, perde arkasındaki inanılmaz tesadüfleri konuşuyor.

Tarihi maçın ardından tüm dünyada en çok tartışılan konu '19' sayısının etrafında şekillenen bir kehanet oldu. Karşılaşmanın oynandığı tarihten futbolcuların kişisel hayatlarına kadar uzanan bu ilginç sayı dizisi, milyonlarca sporseveri adeta bir simülasyonun içinde olup olmadığımızı sorgulamaya itti.

İşte tüm dünyanın gündeminde olan 19 sayısı ile ilgili kehanetler…

Olayın fitilini ateşleyen en çarpıcı detay, Arjantinli efsane Lionel Messi’nin, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı henüz bir bebekken küvette yıkadığı o meşhur karenin tam 19 yıl öncesine ait olmasıydı.

Olayın fitilini ateşleyen en çarpıcı detay, Arjantinli efsane Lionel Messi’nin, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı henüz bir bebekken küvette yıkadığı o meşhur karenin tam 19 yıl öncesine ait olmasıydı.

Kaderin garip bir cilvesi olarak, dev finalde kupayı ellerinde yükselten Yamal şu an 19 yaşında.

Kaderin garip bir cilvesi olarak, dev finalde kupayı ellerinde yükselten Yamal şu an 19 yaşında.

Genç yetenek bugün İspanya Milli Takımı'nda 19 numaralı formayı terletirken, o tarihi fotoğrafın çekildiği yıllarda Messi de Barcelona'da aynı sırt numarasını taşıyordu.

Genç yetenek bugün İspanya Milli Takımı'nda 19 numaralı formayı terletirken, o tarihi fotoğrafın çekildiği yıllarda Messi de Barcelona'da aynı sırt numarasını taşıyordu.

Üstelik bu iki yıldız ismin doğum günleri olan 24 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında tam olarak 19 gün bulunması, akıllardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

Üstelik bu iki yıldız ismin doğum günleri olan 24 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında tam olarak 19 gün bulunması, akıllardaki soru işaretlerini daha da artırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Messi'nin bu dev organizasyonu 19 isabetli şutla tamamlaması ve Arjantin'in turnuva boyunca rakip fileleri toplam 19 kez sarsması dikkatlerden kaçmadı.

Messi'nin bu dev organizasyonu 19 isabetli şutla tamamlaması ve Arjantin'in turnuva boyunca rakip fileleri toplam 19 kez sarsması dikkatlerden kaçmadı.

Tüm bu olayların zirvesi olan büyük finalin takvim yaprakları 19 Temmuz'u gösterdiğinde oynanması ve İspanya'ya şampiyonluğu getiren o altın golün, maçın bitimine tam 19 dakika kala ağlarla buluşması tesadüfler zincirini bambaşka bir boyuta taşıdı.

Tüm bu olayların zirvesi olan büyük finalin takvim yaprakları 19 Temmuz'u gösterdiğinde oynanması ve İspanya'ya şampiyonluğu getiren o altın golün, maçın bitimine tam 19 dakika kala ağlarla buluşması tesadüfler zincirini bambaşka bir boyuta taşıdı.

Tüm bu inanılmaz benzerliklerin üzerine tuz biber eken son detay ise sosyal medyanın en çok paylaşılan görselleri arasına girdi.

Tüm bu inanılmaz benzerliklerin üzerine tuz biber eken son detay ise sosyal medyanın en çok paylaşılan görselleri arasına girdi.

Lionel Andreas Messi tam ismindeki harflerin belirli bir sırayla yukarıdan aşağıya dizildiğinde ortaya 'LAMINE' kelimesinin çıkması, futbolseverleri adeta şaşkına çevirdi. 

Sahadaki nefes kesen rekabetin ötesine geçerek tüm dünyayı saran bu gizemli tablo, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz ve en sıra dışı hikayelerinden biri olarak şimdiden kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
4
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın