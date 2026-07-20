Dünya Kupası Finaline Damga Vuran 19 Kehaneti: Messi ve Yamal Arasındaki Tesadüfler Zinciri Şoke Etti
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Futbol dünyası, İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı unutulmaz finalin sadece sahadaki mücadelesini değil, perde arkasındaki inanılmaz tesadüfleri konuşuyor.
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Olayın fitilini ateşleyen en çarpıcı detay, Arjantinli efsane Lionel Messi’nin, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı henüz bir bebekken küvette yıkadığı o meşhur karenin tam 19 yıl öncesine ait olmasıydı.
Kaderin garip bir cilvesi olarak, dev finalde kupayı ellerinde yükselten Yamal şu an 19 yaşında.
Genç yetenek bugün İspanya Milli Takımı'nda 19 numaralı formayı terletirken, o tarihi fotoğrafın çekildiği yıllarda Messi de Barcelona'da aynı sırt numarasını taşıyordu.
Üstelik bu iki yıldız ismin doğum günleri olan 24 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında tam olarak 19 gün bulunması, akıllardaki soru işaretlerini daha da artırdı.
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Messi'nin bu dev organizasyonu 19 isabetli şutla tamamlaması ve Arjantin'in turnuva boyunca rakip fileleri toplam 19 kez sarsması dikkatlerden kaçmadı.
Tüm bu olayların zirvesi olan büyük finalin takvim yaprakları 19 Temmuz'u gösterdiğinde oynanması ve İspanya'ya şampiyonluğu getiren o altın golün, maçın bitimine tam 19 dakika kala ağlarla buluşması tesadüfler zincirini bambaşka bir boyuta taşıdı.
Tüm bu inanılmaz benzerliklerin üzerine tuz biber eken son detay ise sosyal medyanın en çok paylaşılan görselleri arasına girdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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