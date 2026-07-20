Dünya Kupası Finaline Damga Vuran 19 Kehaneti: Messi ve Yamal Arasındaki Tesadüfler Zinciri Şoke Etti

Tarihi maçın ardından tüm dünyada en çok tartışılan konu '19' sayısının etrafında şekillenen bir kehanet oldu. Karşılaşmanın oynandığı tarihten futbolcuların kişisel hayatlarına kadar uzanan bu ilginç sayı dizisi, milyonlarca sporseveri adeta bir simülasyonun içinde olup olmadığımızı sorgulamaya itti.

İşte tüm dünyanın gündeminde olan 19 sayısı ile ilgili kehanetler…