TRT'nin Yayınlamadığı Dünya Kupası Devre Arası Şovunda Yaşananlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya Kupası maçlarının Türkiye'deki adresi olan TRT, tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği görkemli devre arası şovunu ekranlara getirmeyince izleyicilerin büyük tepkisini çekti. Tüm dünya, devre arasındaki muhteşem görsel şöleni ve konserleri izlerken yayını TRT'den izlemek durumunda kalan bizler, stüdyodaki yorumcuların konuşmalarına maruz kaldık!
Şimdi sizleri 'biraz geç de olsa' dün gecenin devre arasına götürüyoruz...
İşte dün gece oynanan ve İspanya'nın şampiyonluğu ile sona eren Dünya Kupası final maçının devre arasında yaşananlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Madonna - Ronaldo (Brezilyalı olan) - Ronaldinho 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Shakira 👇
Justin Bieber 👇
Coldplay 👇
BTS 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seven Nation Army performansı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın