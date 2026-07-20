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TRT'nin Yayınlamadığı Dünya Kupası Devre Arası Şovunda Yaşananlar

etiket TRT'nin Yayınlamadığı Dünya Kupası Devre Arası Şovunda Yaşananlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.07.2026 - 08:57
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Dünya Kupası maçlarının Türkiye'deki adresi olan TRT, tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği görkemli devre arası şovunu ekranlara getirmeyince izleyicilerin büyük tepkisini çekti. Tüm dünya, devre arasındaki muhteşem görsel şöleni ve konserleri izlerken yayını TRT'den izlemek durumunda kalan bizler, stüdyodaki yorumcuların konuşmalarına maruz kaldık! 

Şimdi sizleri 'biraz geç de olsa' dün gecenin devre arasına götürüyoruz... 

İşte dün gece oynanan ve İspanya'nın şampiyonluğu ile sona eren Dünya Kupası final maçının devre arasında yaşananlar...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Madonna - Ronaldo (Brezilyalı olan) - Ronaldinho 👇

Shakira 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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