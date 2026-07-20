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Tüm Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf: Küvette Yıkadığı Bebek, Messi'nin Elinden Kupayı Aldı!

etiket Tüm Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf: Küvette Yıkadığı Bebek, Messi'nin Elinden Kupayı Aldı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.07.2026 - 07:30 Son Güncelleme: 20.07.2026 - 07:37
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İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan tarihi Dünya Kupası finaline, skorun ötesinde Lionel Messi ve Lamine Yamal'ın duygusal kucaklaşması damga vurdu. Tam 19 yıl önce bir yardım kampanyası için çekilen fotoğrafta Messi'nin küvette yıkadığı o şanslı bebek, yıllar sonra idolünü devirerek dünya şampiyonu oldu ve mağlup olan ustasını teselli ederek futbol tarihine unutulmaz bir imza attı.

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Dünya Kupası'nın büyük finalinde hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte saha içi tartışmalar ve yoğun bir gerilimle sarsılırken, tüm dünyanın gözü bir anda orta yuvarlaktaki o eşsiz an'a kilitlendi.

Dünya Kupası'nın büyük finalinde hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte saha içi tartışmalar ve yoğun bir gerilimle sarsılırken, tüm dünyanın gözü bir anda orta yuvarlaktaki o eşsiz an'a kilitlendi.

İspanya'nın Arjantin'i devirerek şampiyonluğa ulaştığı gecenin ardından, futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi ile İspanyolların parlayan yıldızı Lamine Yamal'ın kucaklaşması, maçtaki tüm kaosu unutturdu. Kariyerinin belki de en acı yenilgilerinden birini yaşayan Arjantinli efsane, ilk Dünya Kupası zaferine ulaşan genç rakibini büyük bir olgunlukla tebrik etti. Lamine Yamal ise çocukluğundan beri en büyük kahramanı olan ustasını teselli ederek sahadaki duruşuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Birçok futbol otoritesinin 'yeni kral' olarak işaret ettiği genç yeteneğin, tahtını devraldığı efsaneye sarıldığı bu fotoğraf karesi, şampiyonluğun bile önüne geçerek ölümsüzleşti.

İşte maç sonrası tüm dünyanın izlediği o anlar:

Tüm dünya bu duygusal ve tarihi devir teslim törenini konuşurken, aslında bu anın arkasında tam 19 yıl öncesine dayanan inanılmaz bir hikaye yatıyordu.

Tüm dünya bu duygusal ve tarihi devir teslim törenini konuşurken, aslında bu anın arkasında tam 19 yıl öncesine dayanan inanılmaz bir hikaye yatıyordu.

Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde, Barcelona Vakfı ve UNICEF ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla özel bir takvim projesi için harekete geçmişti. Düzenlenen yardım kurası sonucunda, o dönem Barcelona'nın Mataro ilçesinde kendi halinde bir yaşam süren Yamal ailesi bu kampanyada yer alma şansı yakaladı.

O gün gerçekleştirilen çekimlerde, o sıralar kariyerinin başlarında olan genç Lionel Messi, minik bir bebeği plastik bir küvette yıkarken objektiflere gülümsemişti. Yıllar boyunca arşivlerde unutulan bu fotoğraf, Lamine Yamal'ın dünya futbol sahnesine çıkmasıyla tekrar gün yüzüne çıkmış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Yıllar önce bir iyilik projesinde tesadüfen bir araya gelen bu ikilinin yolları, 19 koca yılın ardından futbolun en büyük, en acımasız sahnesinde tekrar kesişti. Bir zamanlar Messi'nin ellerinde yıkanan o savunmasız bebek, yıllar sonra aynı Messi'yi Dünya Kupası finalinde mağlup eden isim oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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