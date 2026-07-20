Tüm Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf: Küvette Yıkadığı Bebek, Messi'nin Elinden Kupayı Aldı!

Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde, Barcelona Vakfı ve UNICEF ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla özel bir takvim projesi için harekete geçmişti. Düzenlenen yardım kurası sonucunda, o dönem Barcelona'nın Mataro ilçesinde kendi halinde bir yaşam süren Yamal ailesi bu kampanyada yer alma şansı yakaladı.

O gün gerçekleştirilen çekimlerde, o sıralar kariyerinin başlarında olan genç Lionel Messi, minik bir bebeği plastik bir küvette yıkarken objektiflere gülümsemişti. Yıllar boyunca arşivlerde unutulan bu fotoğraf, Lamine Yamal'ın dünya futbol sahnesine çıkmasıyla tekrar gün yüzüne çıkmış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Yıllar önce bir iyilik projesinde tesadüfen bir araya gelen bu ikilinin yolları, 19 koca yılın ardından futbolun en büyük, en acımasız sahnesinde tekrar kesişti. Bir zamanlar Messi'nin ellerinde yıkanan o savunmasız bebek, yıllar sonra aynı Messi'yi Dünya Kupası finalinde mağlup eden isim oldu.