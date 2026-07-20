Tüm Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf: Küvette Yıkadığı Bebek, Messi'nin Elinden Kupayı Aldı!
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İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan tarihi Dünya Kupası finaline, skorun ötesinde Lionel Messi ve Lamine Yamal'ın duygusal kucaklaşması damga vurdu. Tam 19 yıl önce bir yardım kampanyası için çekilen fotoğrafta Messi'nin küvette yıkadığı o şanslı bebek, yıllar sonra idolünü devirerek dünya şampiyonu oldu ve mağlup olan ustasını teselli ederek futbol tarihine unutulmaz bir imza attı.
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Dünya Kupası'nın büyük finalinde hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte saha içi tartışmalar ve yoğun bir gerilimle sarsılırken, tüm dünyanın gözü bir anda orta yuvarlaktaki o eşsiz an'a kilitlendi.
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İşte maç sonrası tüm dünyanın izlediği o anlar:
Tüm dünya bu duygusal ve tarihi devir teslim törenini konuşurken, aslında bu anın arkasında tam 19 yıl öncesine dayanan inanılmaz bir hikaye yatıyordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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