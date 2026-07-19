Dünya Kupası'nın Sahibi Arjantin'i 1-0 Yenen İspanya Oldu

İlk dakikalardan itibaren etkili başlayan İspanya, 4. dakikada Lamine Yamal ile gole yaklaştı ancak Emiliano Martinez başarılı bir kurtarış yaptı. Arjantin'de 44. dakikada sakatlanan Lisandro Martinez oyuna devam edemedi ve yerini Nicolas Otamendi'ye bıraktı. İlk yarının son bölümünde Olmo'nun ortasında Oyarzabal'ı son anda araya giren Cristian Romero durdururken, iki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda İspanya baskısını artırdı. Dani Olmo'nun 64. dakikadaki sert şutunu Martinez kornere çelerken, 68. dakikada Lamine Yamal'ın ortasında Ferran Torres'in kafa vuruşunu yine Arjantin kalecisi kurtardı. Cubarsi'nin 78. dakikadaki uzak mesafeli şutu da Martinez'i geçemedi. Arjantin ise uzatma öncesi büyük bir darbe aldı ve Enzo Fernandez, 90+3. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Normal süre golsüz tamamlanınca final uzatmalara taşındı.