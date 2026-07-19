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Dünya Kupası'nın Sahibi Arjantin'i 1-0 Yenen İspanya Oldu

Dünya Kupası'nın Sahibi Arjantin'i 1-0 Yenen İspanya Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 01:02
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Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelen İspanya ve Arjantin normal sürede birbirlerine diş geçiremedi ve maç uzatmalara gitti. 

120 dakika süren maçta düğüm 106. dakikada çözüldü. Ferran Torres'in golüyle İspanya, Arjantin'i 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

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90 dakikada gol sesi çıkmadı.

90 dakikada gol sesi çıkmadı.

İlk dakikalardan itibaren etkili başlayan İspanya, 4. dakikada Lamine Yamal ile gole yaklaştı ancak Emiliano Martinez başarılı bir kurtarış yaptı. Arjantin'de 44. dakikada sakatlanan Lisandro Martinez oyuna devam edemedi ve yerini Nicolas Otamendi'ye bıraktı. İlk yarının son bölümünde Olmo'nun ortasında Oyarzabal'ı son anda araya giren Cristian Romero durdururken, iki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda İspanya baskısını artırdı. Dani Olmo'nun 64. dakikadaki sert şutunu Martinez kornere çelerken, 68. dakikada Lamine Yamal'ın ortasında Ferran Torres'in kafa vuruşunu yine Arjantin kalecisi kurtardı. Cubarsi'nin 78. dakikadaki uzak mesafeli şutu da Martinez'i geçemedi. Arjantin ise uzatma öncesi büyük bir darbe aldı ve Enzo Fernandez, 90+3. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Normal süre golsüz tamamlanınca final uzatmalara taşındı.

Düğüm uzatmada çözüldü.

Düğüm uzatmada çözüldü.

İlk uzatma devresinde Nico Williams'ın 96. dakikada kaydettiği gol, öncesindeki faul nedeniyle iptal edildi. Aynı oyuncunun kafa vuruşunda Emiliano Martinez bir kez daha gole izin vermedi. İlk uzatma bölümünün son anlarında ise İspanya aradığı golü buldu. Ferran Torres, 106. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi ve finalde skor üstünlüğünü İspanya'ya taşıdı.

Ferran Torres bir gol daha buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı. 

Maçta başka gol olmadı ve İspanya, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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