Donald Trump, Final Maçını Kurşun Geçirmez Cam Arkasından Takip Etti
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Dünya Kupası'nda hiçbir maça gitmeyen Trump, final maçında tribündeki yerini aldı. İspanya Kralı Felipe ve Infantino ile birlikte maçı takip eden Donald Trump için özel önlemler alındığı görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası finalini kurşun geçirmez güvenlik camının arkasından takip ediyor.
Kullanılan koruma sistemi, temperli ve lamine balistik güvenlik camından oluşurken, ateşli silahlar ile patlama etkilerine karşı yüksek seviyede koruma sağlıyor. Güvenlik camı, balistik dayanıklılığının yanı sıra optik netliği sayesinde görüş kalitesini de koruyor.
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Maç öncesi seremonisi esnasında Trump'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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Trump'ın izlediği ilk maç!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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