Donald Trump, Final Maçını Kurşun Geçirmez Cam Arkasından Takip Etti

Dünya Kupası'nda hiçbir maça gitmeyen Trump, final maçında tribündeki yerini aldı. İspanya Kralı Felipe ve Infantino ile birlikte maçı takip eden Donald Trump için özel önlemler alındığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası finalini kurşun geçirmez güvenlik camının arkasından takip ediyor.

Kullanılan koruma sistemi, temperli ve lamine balistik güvenlik camından oluşurken, ateşli silahlar ile patlama etkilerine karşı yüksek seviyede koruma sağlıyor. Güvenlik camı, balistik dayanıklılığının yanı sıra optik netliği sayesinde görüş kalitesini de koruyor.