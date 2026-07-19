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Dünya Kupası Sahibini Buluyor: Dev Finalde Arjantin ve İspanya Karşı Karşıya (CANLI)

Dünya Kupası Sahibini Buluyor: Dev Finalde Arjantin ve İspanya Karşı Karşıya (CANLI)

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 22:14
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Dünya Kupası'nda 39. güne geldik ve final maçıyla kupa sahibini bulacak. 

Arjantin ve İspanya müzelerine bir kupa daha eklemek için sahaya çıkıyorlar. 

Dev maç dakika dakika bu sayfada canlı anlatımla yer alacak...

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Dünya Kupası finalinin ilk 11'leri belli oldu.

Dünya Kupası finalinin ilk 11'leri belli oldu.

İspanya: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal.

Arjantin: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo; Alvarez, Messi.

İlk 15 dakikada İspanya, Yamal'a hücum ediyor.

İlk 15 dakikada İspanya, Yamal'a hücum ediyor.

İlk 15 dakika içinde Yamal ile sağ kanattan iki pozisyon bulan İspanya golü bulamadı. 

Arjantin ise Messi'yle topu buluşturarak pozisyon üretmeye çalışıyor.

İlk su molası verildi: Finalde gol sesi yok!

İlk su molası verildi: Finalde gol sesi yok!

25. dakikada verilen su molasına kadar iki taraf da birbirini yoklasa da tehlikeli atak çıkmadı.

Messi'ye Rodri'nin yaptığı müdahale sonrasında hakem faul düdüğü çaldı. 

Arjantin orta sahadan faulle oyunu başlatacak.

Maçta tehlikeli atak izleyemedik.

Maçta tehlikeli atak izleyemedik.

32. dakika geçilirken maçta henüz tehlikeli atak izleyemedik. 

İspanya, Yamal'ın paslarıyla Olmo ve Oyarzabal'ı buluşturmak istiyor ancak şu ana kadar savunma ve kaleci başarılı. 

Arjantin ise Messi'nin yönlendirdiği ataklarla orta sahayı geçmeye çalışıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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