Dünya Kupası Sahibini Buluyor: Dev Finalde Arjantin ve İspanya Karşı Karşıya (CANLI)

32. dakika geçilirken maçta henüz tehlikeli atak izleyemedik.

İspanya, Yamal'ın paslarıyla Olmo ve Oyarzabal'ı buluşturmak istiyor ancak şu ana kadar savunma ve kaleci başarılı.

Arjantin ise Messi'nin yönlendirdiği ataklarla orta sahayı geçmeye çalışıyor.