Dünya Kupası Sahibini Buluyor: Dev Finalde Arjantin ve İspanya Karşı Karşıya (CANLI)
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Dünya Kupası finalinin ilk 11'leri belli oldu.
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İlk 15 dakikada İspanya, Yamal'a hücum ediyor.
İlk su molası verildi: Finalde gol sesi yok!
Maçta tehlikeli atak izleyemedik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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