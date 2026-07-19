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Dünya Kupası Finalinde Sahayı En İyi Açıdan Görebilmek İçin 1 Milyon Dolar Verdiler

etiket Dünya Kupası Finalinde Sahayı En İyi Açıdan Görebilmek İçin 1 Milyon Dolar Verdiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 23:07
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2026 Dünya Kupası'nda en çok eleştirilen konuların başında yüksek fiyatlı biletler geliyordu. Infantino bu durumu 'karaborsayı önlemek için biletleri pahalı yaptık' dese de kimseyi ikna edemedi. 

Final maçında ise bu fiyatlar daha da katlandı ve kara borsanın da önüne geçilemedi. 

Ancak final maçında bir koltuk vardı ki bu koltuğun fiyatları hiçbir koltuğun fiyatıyla kıyaslanamayacak durumdaydı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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AUS
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TUR
TUR
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TUR
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PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Sahaya yedek kulübesi kadar yakın.

Sahaya yedek kulübesi kadar yakın.

MetLife Stadyumu'nda Dünya Kupası için özel olarak belirlenen koltuklar sahaya neredeyse yedek kulübesi hizasında bakıyor. Stadyumdaki en iyi açı denebilecek pozisyondan maçı izlemenin bedeli ise biraz tuzlu.

1 milyon dolar ödediler.

1 milyon dolar ödediler.

Bu koltuklardan dev finali izlemek isteyenler 1 milyon dolar ödediler. Maç saatindeki hava şartları sebebiyle stadyumun güneşi cepheden alan bölgesinde kalan izleyiciler maçı şapkalarıyla takip etmeyi tercih ettiler.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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