Dünya Kupası Finalinde Sahayı En İyi Açıdan Görebilmek İçin 1 Milyon Dolar Verdiler
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2026 Dünya Kupası'nda en çok eleştirilen konuların başında yüksek fiyatlı biletler geliyordu. Infantino bu durumu 'karaborsayı önlemek için biletleri pahalı yaptık' dese de kimseyi ikna edemedi.
Final maçında ise bu fiyatlar daha da katlandı ve kara borsanın da önüne geçilemedi.
Ancak final maçında bir koltuk vardı ki bu koltuğun fiyatları hiçbir koltuğun fiyatıyla kıyaslanamayacak durumdaydı.
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Sahaya yedek kulübesi kadar yakın.
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1 milyon dolar ödediler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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