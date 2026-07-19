Dünya Kupası Finalinde Sahayı En İyi Açıdan Görebilmek İçin 1 Milyon Dolar Verdiler

2026 Dünya Kupası'nda en çok eleştirilen konuların başında yüksek fiyatlı biletler geliyordu. Infantino bu durumu 'karaborsayı önlemek için biletleri pahalı yaptık' dese de kimseyi ikna edemedi.

Final maçında ise bu fiyatlar daha da katlandı ve kara borsanın da önüne geçilemedi.

Ancak final maçında bir koltuk vardı ki bu koltuğun fiyatları hiçbir koltuğun fiyatıyla kıyaslanamayacak durumdaydı.