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Dünya Kupası Finali İçin ABD'nin Eski Şampiyon Capdevila'ya Garip Vize Yasağı Aşıldı

Dünya Kupası Finali İçin ABD'nin Eski Şampiyon Capdevila'ya Garip Vize Yasağı Aşıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 20:35
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İspanya’nın tek Dünya Kupası şampiyonluğunda kadroda yer alan eski futbolcu Joan Capdevila’nın, geçmişte İran’a yaptığı bir ziyaret nedeniyle ABD’ye vizesiz girişinin reddedildiği ortaya çıktı. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından Capdevila’nın ülkeye girişine izin verildi.

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Sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Sosyal medya üzerinden yardım istedi.

İspanya ile 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki eski futbolcu, 2016 yılında Tahran'da İran efsanelerine karşı oynanan dostluk maçında La Liga karmasında forma giymişti. Ancak ABD'nin vize kuralları gereği, 1 Mart 2011'den sonra İran'a seyahat eden vize muafiyeti programına dahil ülke vatandaşları ESTA başvurusu yapamıyor.

Bu nedenle normal vize sürecine yönlendirilen İspanyol futbolcu, işlemlerini Dünya Kupası bitmeden tamamlayamayınca sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulundu.

Kriz aşıldı ama sebebi bilinmiyor.

Kriz aşıldı ama sebebi bilinmiyor.

Capdevila'nın açıklamasının ardından sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu. Açıklamanın ardından Capdevila'nın 'geçici izinle' ABD'ye girebileceği söylendi. 

Capdevila'ya 'geçici izin' için hangi gerekçenin sunulduğu açıklanmadı. 

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası öncesinde, ülkeye giriş kuralları yabancı ziyaretçiler için önemli ölçüde sıkılaştırılmıştı. Turnuva için ülkeye gelecek futbolseverlerin, Vize Muafiyet Programı kapsamında geçerli bir ESTA onayına veya vizeye sahip olmaları gerekiyordu.

Başta İran olmak üzere birçok milli takım bu vize problemiyle karşı karşıya kalmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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