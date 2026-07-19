Dünya Kupası Finali İçin ABD'nin Eski Şampiyon Capdevila'ya Garip Vize Yasağı Aşıldı

Capdevila'nın açıklamasının ardından sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu. Açıklamanın ardından Capdevila'nın 'geçici izinle' ABD'ye girebileceği söylendi.

Capdevila'ya 'geçici izin' için hangi gerekçenin sunulduğu açıklanmadı.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası öncesinde, ülkeye giriş kuralları yabancı ziyaretçiler için önemli ölçüde sıkılaştırılmıştı. Turnuva için ülkeye gelecek futbolseverlerin, Vize Muafiyet Programı kapsamında geçerli bir ESTA onayına veya vizeye sahip olmaları gerekiyordu.

Başta İran olmak üzere birçok milli takım bu vize problemiyle karşı karşıya kalmıştı.