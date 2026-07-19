Luis de la Fuente ve Lionel Scaloni'nin Hoca ve Öğrenci Olarak Çıkacakları Finalde İlginç Detaylar

Arjantin basınından La Nación'un haberine göre Lionel Scaloni, 2017-2019 yılları arasında İspanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği UEFA Pro Antrenörlük Lisansı programına katıldı. Bu eğitim sürecinde ders veren isimlerden biri ise daha sonra İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Luis de la Fuente oldu.

Yıllar sonra iki teknik adam, bu kez Dünya Kupası finalinde rakip olarak karşı karşıya geliyor. New York New Jersey Stadı'nda oynanacak dev mücadele, futbolseverler için yalnızca bir şampiyonluk maçı değil, aynı zamanda eski eğitmen ile öğrencisinin rekabetine de sahne olacak.