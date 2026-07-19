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Luis de la Fuente ve Lionel Scaloni'nin Hoca ve Öğrenci Olarak Çıkacakları Finalde İlginç Detaylar

Luis de la Fuente ve Lionel Scaloni'nin Hoca ve Öğrenci Olarak Çıkacakları Finalde İlginç Detaylar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2026 - 21:40
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde bugün Arjantin ile İspanya kozlarını paylaşacak. New York New Jersey Stadı'nda oynanacak dev mücadele, sadece şampiyonluk yarışına değil, teknik direktörler Lionel Scaloni ile Luis de la Fuente arasında yıllar öncesine uzanan öğretmen-öğrenci hikâyesine de sahne olacak.

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Hoca ve öğrenci dev finalde kozlarını paylaşacak.

Hoca ve öğrenci dev finalde kozlarını paylaşacak.

Arjantin basınından La Nación'un haberine göre Lionel Scaloni, 2017-2019 yılları arasında İspanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği UEFA Pro Antrenörlük Lisansı programına katıldı. Bu eğitim sürecinde ders veren isimlerden biri ise daha sonra İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Luis de la Fuente oldu.

Yıllar sonra iki teknik adam, bu kez Dünya Kupası finalinde rakip olarak karşı karşıya geliyor. New York New Jersey Stadı'nda oynanacak dev mücadele, futbolseverler için yalnızca bir şampiyonluk maçı değil, aynı zamanda eski eğitmen ile öğrencisinin rekabetine de sahne olacak.

İkisi de genç takımlarda aldıkları başarıyla bu seviyeye geldi.

İkisi de genç takımlarda aldıkları başarıyla bu seviyeye geldi.

Lionel Scaloni ile Luis de la Fuente'nin teknik direktörlük kariyerleri birçok ortak nokta taşıyor. Her iki isim de futbolculuk döneminde bek pozisyonunda görev yaptı, İspanya'da lig şampiyonluğu yaşadı ve genç milli takımlardaki başarılarının ardından, seleflerinin Dünya Kupası hayal kırıklığı sonrasında A Milli Takım'ın başına getirildi.

Scaloni, Arjantin'i 2022 Dünya Kupası zaferine taşırken iki Copa América şampiyonluğu da yaşadı. De la Fuente ise İspanya ile UEFA Uluslar Ligi kupasını kaldırdıktan sonra EURO 2024'te de mutlu sona ulaştı.

İki teknik adamın geçen mart ayında Finalissima'da karşı karşıya gelmesi planlanıyordu. Ancak yoğun fikstür nedeniyle bu mücadele oynanamadı. Böylece bugün oynanacak Dünya Kupası finali, Scaloni ile De la Fuente'nin teknik direktör olarak ilk resmi randevusu olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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