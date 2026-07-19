Luis de la Fuente ve Lionel Scaloni'nin Hoca ve Öğrenci Olarak Çıkacakları Finalde İlginç Detaylar
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde bugün Arjantin ile İspanya kozlarını paylaşacak. New York New Jersey Stadı'nda oynanacak dev mücadele, sadece şampiyonluk yarışına değil, teknik direktörler Lionel Scaloni ile Luis de la Fuente arasında yıllar öncesine uzanan öğretmen-öğrenci hikâyesine de sahne olacak.
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Hoca ve öğrenci dev finalde kozlarını paylaşacak.
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İkisi de genç takımlarda aldıkları başarıyla bu seviyeye geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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