article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
2026 Dünya Kupası Finalini Kazanıp Şampiyon Olan İspanyol Futbolculara Arjantinli Futbolcular Saldırdı!

etiket 2026 Dünya Kupası Finalini Kazanıp Şampiyon Olan İspanyol Futbolculara Arjantinli Futbolcular Saldırdı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.07.2026 - 07:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'de düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma dakikalarında tek golle deviren İspanya, kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil sahada çıkan fiziki arbede ve kırmızı kart, tarihi zafere gölge düşürdü.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası, New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanan unutulmaz bir final mücadelesiyle tamamlandı.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası, New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanan unutulmaz bir final mücadelesiyle tamamlandı.

Dev şampiyonluk yarışında karşı karşıya gelen İspanya ile Arjantin arasındaki kıyasıya rekabette gülen taraf Boğalar oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle geçilen zorlu randevuda İspanya, uzatma devrelerinde bulduğu tek golle rakibini 1-0 mağlup ederek dünya futbolunun zirvesine oturdu.

Ancak hakemin bitiş düdüğünün ardından yeşil sahada sevinç çığlıkları yerine büyük bir gerginlik hakim oldu. İspanyol savunma oyuncusu Eric Garcia ile Arjantinli orta saha Leandro Paredes arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Paredes, rakibini boğazından ittikten hemen sonra araya giren genç yetenek Gavi’ye yumruk sallamaya çalıştı. 

Kameralara anbean yansıyan bu sert müdahalenin ardından hakem, Arjantinli futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı. Geceye damga vuran bu skandal olayların ardından FIFA’nın kavgaya karışan çok sayıda oyuncu hakkında geniş kapsamlı disiplin soruşturması başlatması ve ağır cezalar vermesi bekleniyor.

İşte yaşanan olayın görüntüleri:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın