2026 Dünya Kupası Finalini Kazanıp Şampiyon Olan İspanyol Futbolculara Arjantinli Futbolcular Saldırdı!

Dev şampiyonluk yarışında karşı karşıya gelen İspanya ile Arjantin arasındaki kıyasıya rekabette gülen taraf Boğalar oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle geçilen zorlu randevuda İspanya, uzatma devrelerinde bulduğu tek golle rakibini 1-0 mağlup ederek dünya futbolunun zirvesine oturdu.

Ancak hakemin bitiş düdüğünün ardından yeşil sahada sevinç çığlıkları yerine büyük bir gerginlik hakim oldu. İspanyol savunma oyuncusu Eric Garcia ile Arjantinli orta saha Leandro Paredes arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Paredes, rakibini boğazından ittikten hemen sonra araya giren genç yetenek Gavi’ye yumruk sallamaya çalıştı.

Kameralara anbean yansıyan bu sert müdahalenin ardından hakem, Arjantinli futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı. Geceye damga vuran bu skandal olayların ardından FIFA’nın kavgaya karışan çok sayıda oyuncu hakkında geniş kapsamlı disiplin soruşturması başlatması ve ağır cezalar vermesi bekleniyor.