2026 Dünya Kupası Finalini Kazanıp Şampiyon Olan İspanyol Futbolculara Arjantinli Futbolcular Saldırdı!
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Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası, New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanan unutulmaz bir final mücadelesiyle tamamlandı.
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İşte yaşanan olayın görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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