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Serdar Ali Çelikler'den TRT'ye Tepki: "Dünya Madonna ve Shakira'yı Konuşuyor, Biz Yorumcu Dinledik"

etiket Serdar Ali Çelikler'den TRT'ye Tepki: "Dünya Madonna ve Shakira'yı Konuşuyor, Biz Yorumcu Dinledik"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.07.2026 - 08:30
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Dünya Kupası maçlarının Türkiye'deki adresi olan TRT, tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği görkemli devre arası şovunu ekranlara getirmeyince izleyicilerin büyük tepkisini çekti. Müzik dünyasının efsane isimlerinin sahne aldığı dakikalarda stüdyo yayınına geçilmesi, sosyal medyanın yanı sıra ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in de sert eleştirilerinin hedefi oldu.

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Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Dünya Kupası organizasyonu, Türkiye'de beklenmedik bir yayın krizine sahne oldu.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Dünya Kupası organizasyonu, Türkiye'de beklenmedik bir yayın krizine sahne oldu.

Dünyanın dört bir yanındaki yayıncı kuruluşlar, maçın devre arasında gerçekleştirilen ve küresel çapta ses getiren dev konserleri izleyicileriyle buluştururken, Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran TRT bu şovları pas geçmeyi tercih etti. Ekran başındaki milyonlarca izleyici, müzik şöleni yerine stüdyodaki değerlendirmeleri izlemek zorunda bırakılınca sosyal medya platformlarında kuruma yönelik ciddi bir tepki dalgası oluştu. İzleyiciler, uluslararası bir organizasyonun en önemli eğlence kısımlarından birinden mahrum bırakılmalarını yayıncılık zafiyeti olarak değerlendirdi.

Bu duruma en sert tepkilerden biri de ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den geldi. Katıldığı YouTube yayınında değerlendirme yapan Çelikler, yaşananları çok kötü bir televizyonculuk örneği olarak nitelendirdi. Dünyanın geri kalanının devre arası gösterilerini konuştuğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, kamera arkasındaki çalışanların emeklerine saygı duymakla birlikte, ortadaki vizyonsuzluğun kabul edilemez olduğunu belirtti. Yayın boyunca hiçbir özel röportaj veya içerik üretilmediğini savunan Çelikler, kurumun sadece maçı anlattırıp yayını bitirme kolaycılığına kaçtığını ifade etti.

Maliyet veya yayın hakları gibi gerekçelerin arkasına sığınılmaması gerektiğinin altını çizen Çelikler, telif bedelleri neyse ödenip bu şovun halka izlettirilmesi gerektiğini savundu. Tüm küresel ağların bu görsel şöleni ekranlarına taşıdığına dikkat çeken ünlü yorumcu, dünyanın Madonna, Justin Timberlake ve Shakira gibi efsanelerin performanslarına kilitlendiği dakikalarda Türk seyircisinin stüdyodaki dört yorumcuyu dinlemeye mahkum edildiğini söyleyerek duruma isyan etti.

İşte Serdar Ali Çelikler'in gündem olan açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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