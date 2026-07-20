Serdar Ali Çelikler'den TRT'ye Tepki: "Dünya Madonna ve Shakira'yı Konuşuyor, Biz Yorumcu Dinledik"

Dünyanın dört bir yanındaki yayıncı kuruluşlar, maçın devre arasında gerçekleştirilen ve küresel çapta ses getiren dev konserleri izleyicileriyle buluştururken, Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran TRT bu şovları pas geçmeyi tercih etti. Ekran başındaki milyonlarca izleyici, müzik şöleni yerine stüdyodaki değerlendirmeleri izlemek zorunda bırakılınca sosyal medya platformlarında kuruma yönelik ciddi bir tepki dalgası oluştu. İzleyiciler, uluslararası bir organizasyonun en önemli eğlence kısımlarından birinden mahrum bırakılmalarını yayıncılık zafiyeti olarak değerlendirdi.

Bu duruma en sert tepkilerden biri de ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den geldi. Katıldığı YouTube yayınında değerlendirme yapan Çelikler, yaşananları çok kötü bir televizyonculuk örneği olarak nitelendirdi. Dünyanın geri kalanının devre arası gösterilerini konuştuğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, kamera arkasındaki çalışanların emeklerine saygı duymakla birlikte, ortadaki vizyonsuzluğun kabul edilemez olduğunu belirtti. Yayın boyunca hiçbir özel röportaj veya içerik üretilmediğini savunan Çelikler, kurumun sadece maçı anlattırıp yayını bitirme kolaycılığına kaçtığını ifade etti.

Maliyet veya yayın hakları gibi gerekçelerin arkasına sığınılmaması gerektiğinin altını çizen Çelikler, telif bedelleri neyse ödenip bu şovun halka izlettirilmesi gerektiğini savundu. Tüm küresel ağların bu görsel şöleni ekranlarına taşıdığına dikkat çeken ünlü yorumcu, dünyanın Madonna, Justin Timberlake ve Shakira gibi efsanelerin performanslarına kilitlendiği dakikalarda Türk seyircisinin stüdyodaki dört yorumcuyu dinlemeye mahkum edildiğini söyleyerek duruma isyan etti.