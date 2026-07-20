Serdar Ali Çelikler'den TRT'ye Tepki: "Dünya Madonna ve Shakira'yı Konuşuyor, Biz Yorumcu Dinledik"
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Dünya Kupası maçlarının Türkiye'deki adresi olan TRT, tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği görkemli devre arası şovunu ekranlara getirmeyince izleyicilerin büyük tepkisini çekti. Müzik dünyasının efsane isimlerinin sahne aldığı dakikalarda stüdyo yayınına geçilmesi, sosyal medyanın yanı sıra ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in de sert eleştirilerinin hedefi oldu.
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Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Dünya Kupası organizasyonu, Türkiye'de beklenmedik bir yayın krizine sahne oldu.
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İşte Serdar Ali Çelikler'in gündem olan açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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