Donald Trump İspanya'nın Kupa Sevincine Zorla Girdi: FIFA Başkanı Kolundan Çekti Ama Engelleyemedi

ABD Başkanı Donald Trump, kupa kaldırma merasimi sırasında yerini bırakmayarak şampiyonluk fotoğrafının tam merkezinde kalmakta ısrar etti.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki dev stadyumda gerçekleşen tören aslında son derece olağan bir şekilde başlamıştı. Törenin ilk aşamasında Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, mücadeleyi yöneten hakem üçlüsüne ve her iki takımın oyuncularına madalyalarını birlikte takdim ettiler. Ancak asıl olay, İspanyol futbolcuların şampiyonluk kupasını havaya kaldıracağı o tarihi anın hemen öncesinde patlak verdi.

Normal şartlarda devlet başkanlarının ve federasyon yetkililerinin geri planda durması gereken bu özel sevinç anında, Trump kadrajın içinde kalmayı tercih etti. Durumun garipliğini fark eden FIFA Başkanı Infantino, ABD Başkanı'nı nazikçe kenara doğru çekerek fotoğraf karesinden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Bütün bu diplomatik müdahalelere ve çekişmelere rağmen bulunduğu yeri terk etmeyen Trump, İspanya Milli Takımı'nın unutulmaz zafer pozunda başroldeki isimlerden biri olarak geceye damgasını vurdu.