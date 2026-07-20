Donald Trump İspanya'nın Kupa Sevincine Zorla Girdi: FIFA Başkanı Kolundan Çekti Ama Engelleyemedi
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İspanya'nın Arjantin'i devirerek 2026 Dünya Kupası'na uzandığı tarihi gecede, futboldan çok ABD Başkanı Donald Trump'ın kupa törenindeki hareketleri konuşuldu. FIFA Başkanı Infantino'nun tüm müdahalelerine rağmen Trump'ın şampiyonluk karesine zorla dahil olma çabası finalin en çok tartışılan olayı olarak kayıtlara geçti.
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İspanya Milli Takımı'nın Arjantin'i mağlup edip futbolda dünyanın en büyüğü unvanını kazandığı 2026 Dünya Kupası finalinin madalya seremonisinde eşine az rastlanır bir protokol krizi yaşandı.
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İşte o anlarda yaşananlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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