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Donald Trump İspanya'nın Kupa Sevincine Zorla Girdi: FIFA Başkanı Kolundan Çekti Ama Engelleyemedi

etiket Donald Trump İspanya'nın Kupa Sevincine Zorla Girdi: FIFA Başkanı Kolundan Çekti Ama Engelleyemedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.07.2026 - 07:52
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İspanya'nın Arjantin'i devirerek 2026 Dünya Kupası'na uzandığı tarihi gecede, futboldan çok ABD Başkanı Donald Trump'ın kupa törenindeki hareketleri konuşuldu. FIFA Başkanı Infantino'nun tüm müdahalelerine rağmen Trump'ın şampiyonluk karesine zorla dahil olma çabası finalin en çok tartışılan olayı olarak kayıtlara geçti.

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İspanya Milli Takımı'nın Arjantin'i mağlup edip futbolda dünyanın en büyüğü unvanını kazandığı 2026 Dünya Kupası finalinin madalya seremonisinde eşine az rastlanır bir protokol krizi yaşandı.

İspanya Milli Takımı'nın Arjantin'i mağlup edip futbolda dünyanın en büyüğü unvanını kazandığı 2026 Dünya Kupası finalinin madalya seremonisinde eşine az rastlanır bir protokol krizi yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kupa kaldırma merasimi sırasında yerini bırakmayarak şampiyonluk fotoğrafının tam merkezinde kalmakta ısrar etti.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki dev stadyumda gerçekleşen tören aslında son derece olağan bir şekilde başlamıştı. Törenin ilk aşamasında Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, mücadeleyi yöneten hakem üçlüsüne ve her iki takımın oyuncularına madalyalarını birlikte takdim ettiler. Ancak asıl olay, İspanyol futbolcuların şampiyonluk kupasını havaya kaldıracağı o tarihi anın hemen öncesinde patlak verdi.

Normal şartlarda devlet başkanlarının ve federasyon yetkililerinin geri planda durması gereken bu özel sevinç anında, Trump kadrajın içinde kalmayı tercih etti. Durumun garipliğini fark eden FIFA Başkanı Infantino, ABD Başkanı'nı nazikçe kenara doğru çekerek fotoğraf karesinden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Bütün bu diplomatik müdahalelere ve çekişmelere rağmen bulunduğu yeri terk etmeyen Trump, İspanya Milli Takımı'nın unutulmaz zafer pozunda başroldeki isimlerden biri olarak geceye damgasını vurdu.

İşte o anlarda yaşananlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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