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Ömür Usta Dizisinde Nurgül Yeşilçay'a Platonik Aşık Olacak İsim Belli Oldu

Ömür Usta Dizisinde Nurgül Yeşilçay'a Platonik Aşık Olacak İsim Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 08:34
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Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde oynayacağı ve yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alan Ömür Usta dizisi için 25 Temmuz'da okuma provası yapılacak. Dizide son hazırlıklar tamamlanırken önemli karakterlerden biri olacak Halil İbrahim karakterine hayat verecek isim de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne, Kuzey Güney, Leyla gibi sevilen dizilerin yönetmeni Hilal Saral'ın yöneteceği Ömür Usta dizisi yeni sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. NOW TV'de yayınlanacak dizide Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler yer alıyor.

Ömür Usta dizisinin önemli karakterleri arasında yer alan Halil İbrahim'e hayat verecek oyuncu da belli oldu.

Ömür Usta dizisinin önemli karakterleri arasında yer alan Halil İbrahim'e hayat verecek oyuncu da belli oldu.

İbrahim Selim'in canlandıracağı karakterin dizide Nurgül Yeşilçay'a platonik olarak aşık olacak mahallerinin esnaf lokantasının sahibi olacağı öğrenildi. Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı dizide yoksulluk içinde tamirat yaparak yaşam mücadelesi veren Ömür’ün, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte sürdürdüğü zorlu hayat ekrana gelecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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