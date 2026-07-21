Ömür Usta Dizisinde Nurgül Yeşilçay'a Platonik Aşık Olacak İsim Belli Oldu
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Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde oynayacağı ve yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alan Ömür Usta dizisi için 25 Temmuz'da okuma provası yapılacak. Dizide son hazırlıklar tamamlanırken önemli karakterlerden biri olacak Halil İbrahim karakterine hayat verecek isim de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Ömür Usta dizisinin önemli karakterleri arasında yer alan Halil İbrahim'e hayat verecek oyuncu da belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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