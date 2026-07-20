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60 Ülkede En Çok İzlenen Yapım: High Intellectual Potential Uyarlaması Cevher'in Başrolüne Sürpriz İsim

60 Ülkede En Çok İzlenen Yapım: High Intellectual Potential Uyarlaması Cevher'in Başrolüne Sürpriz İsim

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2026 - 14:46
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Son yılların en popüler Fransız yapımı komedi-polisiye dizilerinden biri olan High Intellectual Potential dizisinin uyarlaması için hazırlıklar başladı. Show TV'de yayınlanacak Cevher adındaki dizinin yeni sezonda yayınlanması beklenirken başrolü için ünlü bir isimle görüşüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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160 IQ’ya sahip Morgane Alvaro adında üç çocuklu, kaotik ve sıra dışı bir kadının hikayesini konu alan High Intellectual Potential Türkiye'ye uyarlanıyor!

160 IQ’ya sahip Morgane Alvaro adında üç çocuklu, kaotik ve sıra dışı bir kadının hikayesini konu alan High Intellectual Potential Türkiye'ye uyarlanıyor!

Dizide geceleri polis merkezinde temizlikçi olarak çalışırken tesadüfen çözülmemiş bir cinayet dosyasındaki hatayı fark edip vakayı çözen Morgane'in Emniyet Müdürlüğü'nden danışmanlık teklif almasıyla birlikte yaşananlar işleniyor. Cevher adıyla uyarlanacak ve Show TV'de yayınlanacak dizi için hazırlıklar başladı.

Cevher dizisinin başrolü için Özgü Namal'a teklif gitti.

Cevher dizisinin başrolü için Özgü Namal'a teklif gitti.

Neslihan Yeşilyurt'un yöneteceği dizide Özgü Namal'a teklif gittiği, Namal'ın ise teklifi değerlendirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncu Kızıl Goncalar'ın ardından geçtiğimiz sezonda Kıskanmak dizisinde rol almıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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