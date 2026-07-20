Dünya Kupası Finali Daha 17'de Düşüşe Neden Oldu: 19 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
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19 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Ekranların sevilen dizisi Daha 17'nin haftalardır koruduğu zirve hakimiyeti dün akşam sarsıldı. Dünya Kupası'nın final maçı reytinglere damga vurdu.
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Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören Daha 17 zirvenin de sahibi olmuştu.
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İspanya-Arjantin maçı tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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