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Dünya Kupası Finali Daha 17'de Düşüşe Neden Oldu: 19 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Dünya Kupası Finali Daha 17'de Düşüşe Neden Oldu: 19 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2026 - 14:02
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19 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Ekranların sevilen dizisi Daha 17'nin haftalardır koruduğu zirve hakimiyeti dün akşam sarsıldı. Dünya Kupası'nın final maçı reytinglere damga vurdu.

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Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören Daha 17 zirvenin de sahibi olmuştu.

Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören Daha 17 zirvenin de sahibi olmuştu.

Neredeyse 10 reyting görmesi beklenen Daha 17, dün akşam yayınlanan bölümde Dünya Kupası finalinin gazabına uğradı. Her bölümü ilgiyle beklenen dizi, son bölümüyle zirveyi kaptırdı. Dünya Kupası finali ise tüm kategorilerde 11 reytingi aştı.

İspanya-Arjantin maçı tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu.

İspanya-Arjantin maçı tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu.

Totalde 11.07, AB'de 15.05, ABC1'de 13.97 reyting alan İspanya-Arjantin maçını tüm kategorilerde TRT ekranlarında yayınlanan Kupa Saati programı izledi. Daha 17 dizisi ise Totalde 6.23, AB'de 4.58, ABC1'de 4.99 reyting alarak 3. sırada yer aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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