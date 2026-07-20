Uzak Şehir'de Demir'e Hayat Veren Ferit Kaya, Vedasının Ardından Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya'nın yeni dizisi Atv'de yayınlanacak olan Aşk ve Taht olmuştu. Heyecanla beklenen yüksek bütçeli dizinin okuma provası gerçekleştirildi. Ferit Kaya, okuma provasında yepyeni imajıyla görüntülendi.
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Uzak Şehir'de canlandırdığı Demir karakteriyle adeta devleşen Ferit Kaya, diziden ayrılarak büyük şaşkınlık yaratmıştı.
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Aşk ve Taht için imaj değişikliğine giden Ferit Kaya, dizinin okuma provasında heyecanını paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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