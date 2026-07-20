article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'de Demir'e Hayat Veren Ferit Kaya, Vedasının Ardından Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi

Uzak Şehir'de Demir'e Hayat Veren Ferit Kaya, Vedasının Ardından Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2026 - 10:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya'nın yeni dizisi Atv'de yayınlanacak olan Aşk ve Taht olmuştu. Heyecanla beklenen yüksek bütçeli dizinin okuma provası gerçekleştirildi. Ferit Kaya, okuma provasında yepyeni imajıyla görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir'de canlandırdığı Demir karakteriyle adeta devleşen Ferit Kaya, diziden ayrılarak büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Uzak Şehir'de canlandırdığı Demir karakteriyle adeta devleşen Ferit Kaya, diziden ayrılarak büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Diziye vedasıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, henüz ayrılığın gündemi bitmeden yepyeni bir diziyle anlaştı. Ünlü oyuncunun Atv ekranlarında yayınlanacak ve Alaaddin Keykubad dönemini yansıtacak Aşk ve Taht dizisinde rol alacağı öğrenilmişti. Ferit Kaya dizide Melik Celaleddin Keyferidun'a hayat verecek.

Aşk ve Taht için imaj değişikliğine giden Ferit Kaya, dizinin okuma provasında heyecanını paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın