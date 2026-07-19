Sevgili Akrep, Mars'ın İkizler'deki etkisiyle iş yükün bu hafta da devam ediyor. Ancak 23 Temmuz'da Merkür'ün direkt harekete geçmesi günlük işlerinde büyük bir rahatlama sağlıyor, haftalardır aksayan bir süreç artık akmaya başlıyor. 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı ise senin doğal alanın olan derin dönüşüm temasını tetikliyor.

Maddi olarak ise iş yerinde bekleyen bir prim ya da askıda kalan bir ödeme konusu çözülüyor. Uzun süredir beklediğin netlik geliyor ve gelecek planların için sağlam bir zemin sunuyor.

İlişkisi olan Akrep burçları için bu hafta güven konusu yeniden gündeme gelebilir, açık konuşmak ilişkinizi sağlamlaştıracak. Bekar Akrep burçları ise yoğun ve derin bir çekim yaşayabilir, yüzeysel tanışmalara değil gerçek bir bağlantıya açıksın.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…