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Akrep Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Mars'ın İkizler'deki etkisiyle iş yükün bu hafta da devam ediyor. Ancak 23 Temmuz'da Merkür'ün direkt harekete geçmesi günlük işlerinde büyük bir rahatlama sağlıyor, haftalardır aksayan bir süreç artık akmaya başlıyor. 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı ise senin doğal alanın olan derin dönüşüm temasını tetikliyor.

Maddi olarak ise iş yerinde bekleyen bir prim ya da askıda kalan bir ödeme konusu çözülüyor. Uzun süredir beklediğin netlik geliyor ve gelecek planların için sağlam bir zemin sunuyor.

İlişkisi olan Akrep burçları için bu hafta güven konusu yeniden gündeme gelebilir, açık konuşmak ilişkinizi sağlamlaştıracak. Bekar Akrep burçları ise yoğun ve derin bir çekim yaşayabilir, yüzeysel tanışmalara değil gerçek bir bağlantıya açıksın.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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