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Akrep Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta aşk senin için yüzeyde değil, derinlerde yaşanıyor. 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı senin doğal alanın olan yoğunluğu tetikliyor; hissettiğin her şey daha güçlü, daha tutkulu, daha bağlayıcı. İlişkin varsa, güven meselesi bu hafta masaya gelebilir; korktuğun şey bir yüzleşme olsa da, aslında bu konuşma ilişkini çürüten şüpheyi temizleme fırsatı. Yeter ki kıskançlığı ve kontrol etme dürtüsünü sevgiyle karıştırma; sıkı tutmak her zaman yakın tutmak değildir. 

Bekar Akrepler için bu hafta sıradan bir flört yok; ya hiç ya da tamamen. Biriyle göz göze geldiğinde adeta yerçekimi değişebilir, o manyetik çekimi tarif etmek zor. Ama bu yoğunluk seni büyülerken, karşındakini gerçekten tanımadan kendini kaptırmamaya da dikkat et. Derin sular güzeldir ama içine atlamadan önce dibini görmek istersin.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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