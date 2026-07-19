Sevgili Akrep, bu hafta aşk senin için yüzeyde değil, derinlerde yaşanıyor. 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı senin doğal alanın olan yoğunluğu tetikliyor; hissettiğin her şey daha güçlü, daha tutkulu, daha bağlayıcı. İlişkin varsa, güven meselesi bu hafta masaya gelebilir; korktuğun şey bir yüzleşme olsa da, aslında bu konuşma ilişkini çürüten şüpheyi temizleme fırsatı. Yeter ki kıskançlığı ve kontrol etme dürtüsünü sevgiyle karıştırma; sıkı tutmak her zaman yakın tutmak değildir.

Bekar Akrepler için bu hafta sıradan bir flört yok; ya hiç ya da tamamen. Biriyle göz göze geldiğinde adeta yerçekimi değişebilir, o manyetik çekimi tarif etmek zor. Ama bu yoğunluk seni büyülerken, karşındakini gerçekten tanımadan kendini kaptırmamaya da dikkat et. Derin sular güzeldir ama içine atlamadan önce dibini görmek istersin.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…