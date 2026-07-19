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Akrep Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı tam da senin doğal alanına, yani ortak paralara ve gizli kaynaklara dokunuyor; bir kredi, bir yatırım getirisi ya da paylaşılan bir bütçe bu hafta gündemine gelebilir. Doğuştan gelen sezgin, bir fırsatı büyütmek için doğru anı sana gösterebilir. Ancak aynı açı borç, vergi ya da ortak hesaplarda gerginlik de yaratabilir.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Akrep burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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