Sevgili Akrep, 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı tam da senin doğal alanına, yani ortak paralara ve gizli kaynaklara dokunuyor; bir kredi, bir yatırım getirisi ya da paylaşılan bir bütçe bu hafta gündemine gelebilir. Doğuştan gelen sezgin, bir fırsatı büyütmek için doğru anı sana gösterebilir. Ancak aynı açı borç, vergi ya da ortak hesaplarda gerginlik de yaratabilir.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…